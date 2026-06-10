新竹氣爆釀數人傷亡！ 消防局曝最新調查進度：發現關鍵的軟管斷裂與燒熔跡證

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

鄰近新竹科學園區的新竹市高翠路於9日凌晨約4時許，發生民宅氣爆事件，造成3棟透天厝民宅被損毀，且數人重傷送醫。 圖：翻攝自Sweety施淑婷臉書

[Newtalk新聞] 鄰近新竹科學園區的新竹市高翠路於昨日凌晨約4時許，發生民宅氣爆事件，造成3棟透天厝民宅被損毀，且數人重傷送醫。新竹市政府消防局今（10）日也公布最新火災調查與勘災進度，而火調人員也於事故現場，順利清出便當店所使用之4桶瓦斯桶，並發現關鍵的軟管斷裂與燒熔跡證。

新竹市長高虹安表示，在事發第一時間，市府已責成消防局全力投入事故調查以及現場勘查之工作，而根據現場勘查結果、以及相關事證之研判，疑似係因瓦斯設備管線異常，以致大量瓦斯外洩，並於深夜時段遭電氣設備氣動產生火花引燃，進而造成氣爆事故發生。

廣告 廣告

高虹安強調，為避免類似事件重演，她已指示消防局跨局橫向聯繫，並規劃於下周起3個用內，全面清查新竹市內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。至於針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量80公斤以下等場所，她表示，將以行政指導輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，提升營業場所公共安全。

新竹市府消防局長李世恭表示，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用3桶20公斤、1桶16公斤之瓦斯桶。他表示，經仔細檢視瓦斯桶軟管，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤之瓦斯桶軟管存有明顯斷裂情形，同時該16公斤瓦斯桶之軟管斷裂處更有燒熔現象。

至於另2桶20公斤瓦斯桶部分。李世恭表示，瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

李世恭續指，經查，事故現場之便當店於本月8日仍正常營業，且於當日晚上8時打烊休息，而員工並未察覺有任何瓦斯漏氣之異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局依現場跡證研判，本案疑因16公斤瓦斯桶軟管不明原因破損或斷裂，導致串接之20公斤及16公斤瓦斯桶於深夜短時間大量外洩；高濃度瓦斯累積後，遇現場電氣火花，如冰箱或冷氣室外機啟動，進而引發劇烈氣爆。

消防局為釐清管線配置，亦通知本案瓦斯行負責人到場說明。負責人提供當初安裝照片，顯示瓦斯桶連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備；惟火調人員比對照片並徹查現場後，尚未發現便當店負責人所稱裝設之「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續調查並釐清責任。

新竹市政府呼籲，餐飲業者及市民務必落實「人離火熄」原則，每日打烊前應確實關閉瓦斯來源總開關。若日常生活中聞到異常瓦斯味，應保持冷靜，立即禁止火源及開啟電器，以免產生電火花，並迅速打開窗戶保持通風，同時撥打119通報消防局處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新竹便當店氣爆致2死！連棟建築全損毀阻調查 原因待釐清

花蓮馬太鞍溪水暴漲、新竹氣爆案 蕭美琴在帛琉心繫災情