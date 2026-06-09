新竹氣爆釀麵包店老夫妻雙亡！女兒緊握媽媽衣服招魂擲筊1次獲允杯

新竹市高翠路便當店瓦斯氣爆造成隔壁麵包店夫妻雙亡！下午招魂時，女兒緊握媽媽衣服招魂，擲筊1次獲允杯。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區高翠路便當店今天凌晨發生瓦斯氣爆釀2死2傷，因猛烈爆炸威力炸垮隔壁麵包店磚牆，導致睡在2樓的吳姓老夫妻被倒塌磚瓦重壓，獲救時已無生命跡象，送醫不治。麵包店老闆的一雙兒女下午回到傷心地招魂，女兒全程緊握母親衣服，呼喊雙親姓名，在法師誦經後，擲筊1次就獲允杯，場面哀戚。

因氣爆不幸罹難的吳姓夫妻是新竹在地人，育有一雙兒女，吳姓老闆(65歲)的父親是新竹市老字號「如美餅舖」創辦人，老闆離開父親餅舖後自行創業，在高翠路經營麵包烘焙、雜貨店多年，夫妻2人待人親切，深受街坊鄰居喜愛，怎料竟在睡夢中遭遇氣爆，噩耗發生後，2名子女趕回家中處理後事，今日下午4時許，死者的兒女在現場招魂，女兒手中緊握媽媽衣物，在法師協助下擲筊，1次就獲允杯，場面哀傷。

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今天凌晨發生的這起瓦斯氣爆案，現場建築物被炸出大洞，幾成廢墟，兩旁住戶遭波及。便當店隔壁開了40多年的麵包店，首當其衝，睡在2樓的吳姓老夫妻當場遭磚瓦重壓，經送醫搶救不治。市府統計，共57戶受損、133輛汽機車受損，消防局初步研判洩漏源為液化石油氣瓦斯桶，或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後疑遇電氣火花產生氣爆，確切氣爆原因仍待調查釐清。

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