新竹氣爆釀10戶18人無家可歸 高虹安：完成緊急安置並啟動代償修繕

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新竹市東區高翠路一處透天厝今（9）日凌晨發生嚴重氣爆，造成2死2傷，並波及周邊57戶民宅，其中有10戶、18人因住家受損暫時無法居住。新竹市長高虹安下午召開記者會說明災情處置進度，宣布市府已完成緊急安置及旅宿媒合作業，確保受災民眾在重建期間有安全住所，並啟動「代償機制」協助受災戶修繕家園，同時針對全市餐飲業者展開安全稽查。

高虹安表示，市府於清晨成立應變中心，並逐戶訪查受災居民，目前重點工作包括釐清事故原因、關懷傷亡家屬、啟動安置救助、進行建築安全評估，以及協助地方稅減免與災後復原。

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她指出，消防局火災調查科已會同中油人員進行火場鑑識與採證，將盡速完成火災調查及鑑定報告，作為後續保險理賠及法律求償依據。

在建築安全方面，市府已協調建築師公會派出4名建築師及專業團隊進行勘查，目前57戶受影響住戶中，有42戶出現玻璃破裂、輕鋼架掉落、鐵門及鋁窗變形等情形，除氣爆戶及相鄰2棟建物因仍在火調階段，尚待進一步評估外，其餘建築經初步檢查後，均無立即危險或拆除需求。



市府統計，目前有10戶、18名居民因住家受損無法居住，已完成緊急安置與旅宿媒合作業，社會處也啟動急難救助及心理關懷機制，協助受災民眾走出事故陰影。



針對災後復原，高虹安宣布，市府將先行動用災損經費協助受災戶修繕住宅，待後續責任釐清後，再透過代位求償機制向相關責任方追償，以減輕民眾負擔、加速重建進度。



此外，稅務局也將依「從寬、從速、從簡」原則，主動協助受災民眾辦理房屋稅、地價稅及使用牌照稅等地方稅減免或停徵。

安全稽查全市餐飲業 高虹安籲中央補強法規漏洞

針對後續預防措施，高虹安表示，市府將全面盤查轄內使用液化石油氣的餐飲場所，對於瓦斯串接使用量80公斤以下、目前中央法規未列管的店家，市府將於3個月內會同相關單位進行訪查與行政輔導，推動設置瓦斯漏氣遮斷器、漏氣警報器、防傾倒裝置及滅火器等安全設備。

至於使用量超過80公斤、依法列管的場所，市府也將全面稽查，確認業者是否依規定落實安全管理及安全設備設置。

高虹安也呼籲中央檢討現行法規，研議將80公斤以下液化石油氣使用場所納入管理，以降低類似事故再次發生的風險，同時提醒民眾，液化石油氣添加有臭味劑，一旦聞到異味，應立即關閉瓦斯開關、緩慢開啟門窗保持通風，並撥打119求助，切勿開啟任何電器設備，以免電氣火花引發爆炸。

責任編輯／蔡尚晉

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