新竹氣爆釀2死！便當店負責人說法曝 高虹安：啟動災準金協助

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新竹市長高虹安說明氣爆調查狀況。 圖：翻攝自高虹安YouTube

[Newtalk新聞] 新竹市東區高翠路一家便當店，今日凌晨發生嚴重氣爆，波及隔壁麵包店及整條街道，導致麵包店夫妻遭磚牆壓住傷勢過重宣告不治，便當店謝姓負責人下午現身派出所製作筆錄，稱6日才換瓦斯桶，近幾日營業也沒有任何異狀，店裡也有安裝瓦斯防漏警報器，強調當時沒有任何營業行為也沒有用火，詳細原因仍待火調。市府方面，將啟動災準金來盡快協助民眾重建家園，後續將釐清原因協助官司求償，另也評估對受災戶進行房屋稅、地價稅的減免或停徵。

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新竹市政府指出，便當店負責人供稱，氣爆發生的凌晨3點52分還在休息當中，沒有任何營業行為，不會煮食用火。同時負責人指出，上週六瓦斯桶用完的訊號傳回公司，就有專人來換瓦斯桶，接連3天店裡也都有營業，並沒有任何異狀，店內也有裝瓦斯防漏警報器，並沒有發報。

新竹市長高虹安與市府團隊召開記者會，消防局長李世恭指出，消防局在凌晨3點47分接獲報案，民眾聞到瓦斯臭味，立即派員趕赴現場，但途中現場就發生爆炸，雖抵達時已經沒有火勢，但根據網路影片，現場曾有火光，研判是瓦斯引起的瞬間爆炸。

高虹安指出，現場有57戶受到波及，分別是門窗破裂，輕鋼架掉落或者結構有受損情況，現除了爆炸點與鄰棟2戶拉起封鎖線還在排除磚瓦，其餘57戶都已經由建築師公會與專業人員完成評估，沒有立即性的危險；有10戶、18人房屋受損較嚴重暫時無法居住，市府已經完成媒合旅宿業者進行安置。

高虹安呼籲，民眾若聞到臭味，應先關閉瓦斯開關，接著緩慢開啟門窗，切勿開啟電器，相關居家安全知識，消防局將全面進行宣導。市府團隊將於3個月內對於串接使用量80公斤以下的小吃店、餐飲業者進行宣導，並要求增設滅火器、瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢測通知以及防傾倒裝置。

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