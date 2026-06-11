新竹氣爆釀2死 桶裝瓦斯業者駁洩漏籲「火調未出爐勿下定論」

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新竹市一家便當店9日凌晨發生氣爆，造成2死，消防單位初判疑為瓦斯桶洩漏釀禍，但有瓦斯業者今（11）日出面澄清，消防局長日前稱店家未裝設瓦斯漏氣偵測器，但業者在事故現場有找到設備殘骸，且消防局已拍照存證，呼籲在火調結果出爐前勿過早下定論。

瓦斯業者張先生指出，「我們昨天下午其實有找到瓦斯漏氣偵測器，可是局長在開記者會時告訴媒體朋友、社會大眾，我們沒有安裝這種設備，這會誤導大眾，我們覺得當下相當無奈，也認為這是在誤導大眾視聽。」

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他表示，「我們昨天就在現場找到殘骸，消防局也有拍照存證，我希望在消防局的火災鑑定結果尚未完成、正式出爐以前，對於我們業者，不要先下定論，希望對外能夠保持公正的立場。」

責任編輯／蔡尚晉

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