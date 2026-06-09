新竹氣爆釀2死！盧秀燕跨海急電高虹安：表達深切關懷與慰問

新竹市高翠路一處民宅今天（9日）發生嚴重氣爆，造成2人死亡、2人受傷，並波及周邊民宅，新竹市長高虹安表示，市府將啟動「代償機制」協助受災戶並對全市小吃店展開安全稽查。目前正在歐洲訪問的台中市長盧秀燕得知消息後，也立刻聯絡高虹安，表達深切的關懷與慰問。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

高虹安表示，氣爆發生於今天凌晨3點52分，爆炸前5分鐘，消防局就接獲民眾報案說聞到濃濃瓦斯味，消防車出勤沒多久現場就發生爆炸，目前初步調查確認是因便當店瓦斯外洩造成，與天然氣無關。

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氣爆現場共救出4人其中2人不幸傷重死亡，另2人輕傷經治療後已出院，其中一人為小吃店店員，市府統計現場共有57戶遭波及，出現玻璃破碎、輕鋼架掉落、鐵門及鋁門窗變形等不同程度的損壞，另有40輛汽車及93台機車受損。

新竹發生氣爆造成2人死亡。（圖／翻攝畫面）

盧秀燕在臉書發文表示，「稍早，我已經跟高虹安市長通話，表達台中市最深切的關懷與慰問。」新竹市高翠路發生的這起氣爆意外，造成了令人痛心的傷亡。看著現場滿目瘡痍的畫面，她的心情無比沉重，對於在這場不幸中失去至親的家屬，她要致上最深切的哀悼，為受災的居民祈福，也向第一線冒險搜救的消防同仁與基層夥伴致上最高敬意。願逝者安息，願傷者早日康復、平安度過難關。

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