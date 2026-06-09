新竹氣爆釀2死！盧秀燕跨海急電高虹安：表達深切關懷與慰問
新竹市高翠路一處民宅今天（9日）發生嚴重氣爆，造成2人死亡、2人受傷，並波及周邊民宅，新竹市長高虹安表示，市府將啟動「代償機制」協助受災戶並對全市小吃店展開安全稽查。目前正在歐洲訪問的台中市長盧秀燕得知消息後，也立刻聯絡高虹安，表達深切的關懷與慰問。
高虹安表示，氣爆發生於今天凌晨3點52分，爆炸前5分鐘，消防局就接獲民眾報案說聞到濃濃瓦斯味，消防車出勤沒多久現場就發生爆炸，目前初步調查確認是因便當店瓦斯外洩造成，與天然氣無關。
氣爆現場共救出4人其中2人不幸傷重死亡，另2人輕傷經治療後已出院，其中一人為小吃店店員，市府統計現場共有57戶遭波及，出現玻璃破碎、輕鋼架掉落、鐵門及鋁門窗變形等不同程度的損壞，另有40輛汽車及93台機車受損。
盧秀燕在臉書發文表示，「稍早，我已經跟高虹安市長通話，表達台中市最深切的關懷與慰問。」新竹市高翠路發生的這起氣爆意外，造成了令人痛心的傷亡。看著現場滿目瘡痍的畫面，她的心情無比沉重，對於在這場不幸中失去至親的家屬，她要致上最深切的哀悼，為受災的居民祈福，也向第一線冒險搜救的消防同仁與基層夥伴致上最高敬意。願逝者安息，願傷者早日康復、平安度過難關。
更多中天新聞網報導
鄭麗文《金融時報》專訪重磅發聲：美中不應視台灣為棋子
紐約飄蘭花香！鄭麗文親曝訪美核心目的：促進兩岸和平東亞穩定
美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛
其他人也在看
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%。受惠母親節送禮需求帶動，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫，推升單月營收穩健成長。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
雨彈狂炸! 國6下方烏溪"3工人受困沙洲"緊急吊掛救援
中部中心／張家維 南投報導大雨不斷，南投傳出國道六號13K處下方，烏溪河床上，正在進行橋墩穩固工程，突然溪水暴漲，3名工人來不及撤退，一度受困沙洲，消防人員緊急出動垂降設備，花了將近一小時，成功將人安全吊掛救出。
徐巧芯扯護照凍預算遭黃暐瀚砲轟！雙方再槓上：真的很虛暐
國民黨立委徐巧芯日前因不滿新版護照縮小英文國名「Republic of China」字樣，提案凍結外交部預算，資深媒體人黃暐瀚對此在節目中重砲抨擊，雙方今（10）日再次為此來往互槓，黃暐瀚先是3點直球回應，不久後徐巧芯也回擊，並狠酸「真的很虛暐！」。