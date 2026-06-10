新竹氣爆高虹安要中央修法規 錢康明批甩鍋：根本是混X

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〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高翠路9日凌晨發生瓦斯氣爆釀2死2傷重大意外，市長高虹安昨天(9日)提到，因中央法規中80公斤以下的瓦斯串接量不需要列管，可能造成稽查漏洞，認為中央應主動修法讓地方有所因應。此說法遭網友批高虹安跟蔣萬安一個樣，都是地方有事就推中央，前文化局長錢康明也批「主政的新竹市政府講這種話根本是混X！」批高虹安只會甩鍋中央，批新竹不平安，高虹安擔心選情只會甩鍋中央。

錢康明說，氣爆事件第一天，大家都在哀悼、助念、感嘆人事無常，但就你新竹市政府最聰明發新聞稿，「呼籲中央能針對法規、安全裝置相關規定進行檢討。」這是擔心氣爆影響高虹安的選情嗎？他說，每週二早上都會召開市務會議，各局處修改過多少自治法規，提案會議後的修改條文，經會議討論通過後，完成公告程序即可在新竹市實施。批高虹安害怕被罵先發制人，甩鍋給中央，難道市府是要協助受災戶申請國賠嗎？

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他說，高虹安都可以因為自己的誣告罪，擔心9/4選舉登記前無法服刑完畢，親自用電話遙控民眾黨立委許忠信在立法院因人設事改法律了，高虹安怎不花點心思為市民立法，新竹市地方自治法規創制與修改呢，對於營業場所「應」設置安全措施

(瓦斯警報器、瓦斯超流遮斷裝置)是每週二上午市務會議就能做的事，自己沒做還要中央檢討法規。這點小事都做不好，安居科技城就是個P，選舉到了，新竹市雖有處處可見高虹安的選舉看板，但新竹卻不平安。

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