新竹氣爆麵包店夫妻雙亡！弟聽巨響「衣服來不及穿」奔現場

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9日凌晨，新竹市東區高翠路一間便當店發生疑似瓦斯外洩氣爆，造成2死2傷。（圖／東森新聞）





9日凌晨，新竹市東區高翠路一間便當店發生疑似瓦斯外洩氣爆，造成2死2傷。爆炸瞬間威力驚人，監視器畫面顯示短短4秒內連續閃出13道火光，強大衝擊力造成建物受損、磚牆倒塌，路旁車輛甚至被炸飛至對向車道。這起意外也波及隔壁已有50年歷史的麵包店，一對六旬夫妻在睡夢中遭倒塌牆面重壓身亡，讓家屬與鄰居悲痛不已。至於詳細氣爆原因，仍待火調人員進一步調查釐清。

氣爆波及麵包店 夫妻睡夢中喪命

氣爆發生後，緊鄰便當店的麵包店整棟樓被炸出大洞，2樓牆面被炸垮，大片磚瓦與建材掉落，店內層架、鐵門及窗框散落一地，現場滿是殘骸。據了解，經營麵包店的一對六旬夫妻當時正在2樓臥室熟睡，遭倒塌牆面重壓，當場命危。老闆娘的弟弟住在附近，凌晨聽見爆炸巨響後，連衣服都來不及穿就急忙趕到現場查看。

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麵包店老闆娘弟弟說，聽到爆炸聲大約是凌晨3時50分左右，趕到現場時整條路已滿地狼藉。他表示，姊姊夫妻倆人被救出時都已命危，分別送往台大和馬偕醫院，最後仍傳來噩耗。

在地經營50年 鄰居不捨落淚

麵包店在當地經營已有50年，是不少居民熟悉的老店。鄰居表示，夫妻倆平時相當熱心，附近只要有事情，總是第一個出面幫忙，對鄰里也非常照顧，沒想到竟遭遇這場無妄之災。

有鄰居感嘆，夫妻兩人對鄰里非常照顧，如今突然離世，讓人難以接受，也有人忍不住當場落淚，直呼人生無常。一場突如其來的氣爆，不僅摧毀民宅與店面，也帶走兩條寶貴生命。對家屬而言失去至親，老鄰居們也感到相當不捨。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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