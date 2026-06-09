新竹氣爆 ！名店二代夫妻慘死 兒：沒收到便當店道歉

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死者兒子在受訪時表示，便當店老闆到現在都沒聯絡家屬。（圖／東森新聞）





新竹高翠路便當店昨（9）日凌晨發生嚴重氣爆，隔壁麵包店吳姓老夫妻波及慘死，死者兒女心情沉重地回到現場拿父母證件，兒子在受訪時表示，便當店老闆到現在都沒聯絡家屬，連一句道歉也沒有，態度令人心寒。

兒子接到妹妹電話急奔現場 趕到父母已身亡

死者兒子悲痛表示，自己和妹妹都已經成家，平時住在新竹市區沒有跟爸媽住在一起，最後一次見面是上週回家看父母，沒想到昨日早上起床，突然接到妹妹打來的電話，趕到現場時父母已經不幸身亡。

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根據《自由時報》報導，死者吳姓老闆的父親是新竹在地知名老字號「如美餅舖」的創辦人，吳老闆當年選擇自己出來打拚創業，在高翠路開了這間麵包烘焙店，夫妻倆經營多年，不但是鄰居眼中的大好人，更是附近很多居民最愛的麵包店，沒想到卻因嚴重氣爆遭遇死劫。

消防安全檢查驚現法規死角？

針對這起嚴重意外，新竹市消防局也公布最新調查數據，消防局表示發生氣爆的便當店面積大約100平方公尺，當時店內串接使用的桶裝瓦斯總重量是76公斤，因為依照現行法規標準，瓦斯必須達到80公斤以上才會被強制列管檢查，因此該便當店尚未達到列管條件。至於詳細的漏氣與爆炸主因，目前仍由鑑識人員與檢警持續釐清中。

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