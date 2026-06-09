新竹氣爆「阿嬤床上整個人彈飛」嚇壞 高虹安宣布五大應變作為

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新竹市氣爆，市長高虹安舉行記者會。市府提供



新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨3時52分發生爆炸，造成2死2傷。新竹市府14時召開說明會，市長高虹安透露，逐戶訪視時，許多民眾反映當下氣爆，身心反應都相當大，有阿嬤反映說「她整個人在床上被彈飛起來，當我們去訪視時，她還嚇得發抖，整個人都沒辦法站好」，這部份社會處會安排災後心理輔導，盡快讓居民回歸正常生活。

高虹安表示，此次災民統計共10戶18位市民，共57戶民宅受到影響。清晨已在現場召開應變中心，目前已啟動安置與旅宿媒合機制，確保受災的市民朋友災後重建期間有安心棲身之所；接下來，市府將展開5大處置作為，包括釐清原因與確保安全、關懷家屬與安置救助、進行受災房屋結構安全評估、主動協助受災居民減免地方稅，同時，市府也將啟動代償機制協助受災戶修繕與復原。

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消防局火災調查科已在現場拉起封鎖線，並配合中油人員進行火場鑑識與採證，全力釐清瓦斯氣爆的確切原因，同時針對受災住戶進行安全檢測，避免二次災害發生。

民政處持續關懷受傷市民以及罹難者家屬，社會處已啟動急難救助與關懷機制，除發放慰問金外，也會協住申請安遷救助金，並安排災後心理諮商輔導。

對於因房屋受損暫時無法居住的受災戶，市府已啟動緊急安助與旅宿媒合機制，確保受災的市民朋友災後重建期間有安心棲身之所。

都發處已會同建築師公會，目前除了氣爆戶籍相關2戶建築外（消防局火調中，建築師無法進入），其他崩潰的建物結果，初步判斷無立即危險需拆除。

稅務局將秉持「從寬、從簡」原則，主動減免勘查受災房屋，受災市民辦理房屋稅、地價稅和使用牌照稅等地方稅部分的減免或停徵，盡可能減少市民奔波的負擔。

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