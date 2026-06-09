新竹氣爆2死炸出「這顆隱形未爆彈」 高虹安呼籲中央1事
新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨3時52分發生爆炸，造成2死2傷。新竹市府14時召開說明會。市長高虹安根據消防單位初判，漏氣的瓦斯遇上距離較近的電氣火花進而引爆。
高虹安表示，這次氣爆炸出隱形未爆彈，針對小吃店有使用液化石油氣串接（指桶裝瓦斯）的場所，中央法規未控管串接使用量80公斤以下，中央法規列無須列管，不過，這次發生氣爆的便當店，就是使用量80公斤以下。她認為，相關餐飲店可能在無安全措施下，形成隱形未爆彈。
針對串接使用量80公斤以下、中央無法規控管的場所，新竹市政府消防局在接下來3個月內會同產發處、都發處一同針對便當店、飲食店有用到液化石油氣的場所做行政輔導，設置滅火器以及瓦斯漏氣切斷器等，釐清是否落實相關法規以及相關安全設施。
高虹安呼籲中央政府針對使用量80公斤以上未有相關安全裝置規範，也未列管，希望中央法規可以檢討和討論將相關安全規範列入法規裡。
高虹安指出，液化石油氣本身添加臭味劑，一般民眾聞到臭味就是警示，除了接下來請消防局清查之外，市府也會進行使用宣導，希望相關安全措施能提醒市民朋友，一旦聞到臭味就要馬上關閉，同時開啟門窗、保持通風、撥打119，切勿開啟任何設備，以免瓦斯接觸電器火花從而發生氣爆。請消防局盡速跟所有轄內市民朋友做宣導。
若有安裝符合國家安全標準的壓力調整器或是橡膠軟管，這部分都需要定期檢查瓦斯桶或設備是否有漏氣、軟管是否凹折或壓到，確保能夠正常運作。市府也會建議，業者可自行安裝瓦斯遮斷裝置，避免大量外洩引發事故，市府也會掌握瓦斯使用場所的安全狀況，在稽查時同時向市民做宣導。
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