新竹氣爆2死2傷市府承諾代位求償 議員酸保全證據了嗎？

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新竹市高翠路瓦斯氣爆釀2死2傷重大意外。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高翠路瓦斯氣爆釀2死2傷，且有57戶玻璃門窗房屋破損及133台汽機車遭波及，市長高虹安昨天承諾將協助受災戶代位求償，市議員林彥甫今天議會市政總質詢時酸市府不能只有承諾，相對應的法律動作應盡速啟動，包括保全證據證物及凍結肇事者財產等，如果便當店業者沒有錢可賠，市府如何保障市民權益，不能只有嘴巴說卻無實際作為。

新竹市消防局表示，為讓受災住戶能迅速回歸正常生活，針對因高翠路氣爆意外造成房屋結構未受損(但有牆面坍塌、梁柱歪斜等)的受災住戶，得先行洽商緊急修復自宅「窗戶(含玻璃)」、「門」、「格柵」、「家俱」等受損項目，修復後並檢具相關單據予市府，由市府災害準備金支應費用。向肇事者進行代位求償部分，市府已研議相關措施。

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林彥甫說，市府「代位求償」立意良善，但市府至今未採取即時性的法律動作。他要求應啟動相關行動，避免錯失司法黃金時間。包括市府法制人員應盡快向法院申請「假扣押」凍結負責人資產，避免後續惡意脫產，這是過去案件後續求償無門最常發生情況。另案發地點屬私人住宅，市府進行相關挖掘調查時，應透過司法程序保全關鍵物證，確保後續責任能被釐清。

關於保險理賠，除調查各受災戶投保情形，也應確認保險公司是否要將代位求償轉由市府來進行。別讓受災戶在冗雜的公文與司法程序中不知所措。高虹安市府既然承諾要扛起責任，就該端出專業與行動，不要讓代位求償變成空頭支票。

新竹市高翠路瓦斯氣爆釀2死2傷重大意外。(記者洪美秀攝)

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