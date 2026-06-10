新竹氣爆2死2傷、整條街57戶受損 疑因「桶裝瓦斯」漏整夜

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新竹便當店氣爆造成整條街57戶民宅受損，停在路邊的車輛也遭波及成了廢鐵。（合成照遍／取自里長郭朋鑫臉書）



新竹市一間便當店，昨天（9日）凌晨發生嚴重氣爆，不僅造成2死2傷，強大的爆炸力將整棟透天厝炸穿、路邊停放的車輛也成了廢鐵，更造成整條街57戶民宅受損。消防局在事故後展開調查，發現便當店內擺放了4桶瓦斯，推測可能是瓦斯桶或管線破裂，讓瓦斯整晚都在洩漏，遇上火源才會爆炸。

爆炸聲嚇壞民眾 麵包店主夫妻傷重不治

據了解，氣爆當下發出巨大的爆炸聲，讓許多附近居民在熟睡中被嚇醒，不少人出門看見整條街宛如戰場，都驚嚇得說不出話。而在受到氣爆波及的57戶民宅中，位於便當店隔壁的麵包店最為嚴重，店主夫婦因遭倒塌的磚牆壓住，雖經緊急送醫仍不治。

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疑為4桶瓦斯釀禍 恐整夜洩漏

消防局調查，發生事故的便當店內，存放有4大桶瓦斯，其中3桶是20公斤裝、另一桶則是16公斤裝，且便當店還裝設了天然氣管線，推測可能是桶裝瓦斯或瓦斯線路發生洩漏，讓瓦斯氣體整夜充滿屋內，又遇上火源，才會引發氣爆。

不過便當店負責人供稱，事發當時並沒有在營業、也沒有任何的用火行為；而消防局調查後，初步排除是天然氣洩漏，研判氣爆主因還是桶裝瓦斯，至於是瓦斯桶或是管線洩漏，必須進一步清理現場才能釐清。

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