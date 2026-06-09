新竹氣爆2死2傷 波及57戶133台汽機車

新竹市高翠路發生瓦斯氣爆釀2死2傷意外，市長高虹安開記者會說明，經統計，這起氣爆波及57戶93機車及40台汽車，市府將以災準金協助受災戶先行修繕，後續再代位向當事人求償。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高翠路今天凌晨發生瓦斯氣爆意外釀2死2傷，市長高虹安今天下午率消防局及都發處和民政處等單位說明這起氣爆意外，經統計這起瓦斯氣爆面積約40到60坪，共57戶受波及，共93機車及40台汽車受不一程度損害，至於瓦斯氣爆原因初判是桶裝液化石油氣漏氣達一定濃度而氣爆，非天然氣管線釀禍，但到底是因管線壞掉造成漏氣，或瓦斯鋼瓶漏氣或是否有人為疏失，因火災調查人員還未進行鑑定及勘驗，尚無法確認氣爆原因。

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高虹安提到，經了解目前約有10戶18人因房屋受損已由市府先行安置，至於受到波及的住戶，經結構建築師的初步勘驗，除瓦斯氣爆的便當戶波及左右3棟透天厝外，其餘房屋建築都沒有立即危險之虞。至於受波及住戶家中的玻璃及輕鋼架掉落等情況，高虹安也指示市府會以災害準備金先行協助住戶進行房舍修繕，市府也會先行支付給受災住戶，後續會統一代替住戶向當事人求償。

高虹安也提到，針對住戶及市民擔憂生活周遭是否還有類似的小吃店瓦斯鋼瓶未爆彈，因中央對於80公斤以下的瓦斯串接並無列管，市府除會由消防局及產發處進行市轄小吃店的全面稽查與宣導，也會建請中央針對80公斤以下的瓦斯串接量進行相關的法規修正與納管。

新竹市高翠路發生瓦斯氣爆釀2死2傷意外，消防局長李世恭也說明氣爆發生初判原因。(記者洪美秀攝)

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