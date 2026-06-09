新竹氣爆2死2傷 高虹安揭「元凶」宣布：市府代償修繕、全面清查小吃店

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新竹市東區高翠路一處透天民宅今（9）日凌晨發生嚴重氣爆，造成2人死亡、2人受傷，並波及周邊57戶民宅。新竹市長高虹安下午召開記者會說明災情處置進度，並宣布市府將啟動「代償機制」協助受災戶修繕，同時針對全市小吃店展開安全稽查。針對外界關注的氣爆原因，消防局初步確認是中央法規未列管的80公斤以下液化石油氣瓦斯鋼瓶或管線破裂，導致瓦斯洩漏。高虹安也呼籲中央應檢討修法補足監管漏洞。

新竹市長高虹安9日下午率領局處首長針對氣爆事故進行說明。（圖／高虹安YT）

新竹市消防局長李世恭在記者會中表示，消防局於凌晨3時52分接獲報案，首支隊伍於4時05分抵達現場。雖然抵達時已無火勢，但現場爆炸威力巨大。消防人員於4時16分至5時20分間陸續救出4名民眾，其中2人不幸罹難，另2名輕傷者送醫治療後都已出院。

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市長高虹安指出，據初步統計，此次氣爆共造成周邊57戶民宅受損，多為玻璃破碎、門窗變形；此外，現場共有93輛機車、40輛汽車遭到波及。消防局火調科初步研判，起火點為現場一家便當店，疑似因液化石油氣瓦斯鋼瓶或管線破裂導致瓦斯洩漏，遇電氣火花引發劇烈氣爆。確切原因預計於今晚完成鑑定。

高虹安表示，市府已於第一時間成立應變中心，並採取五大處置作為：釐清原因、關懷傷亡家屬、結構安全評估、地方稅減免，以及最重要的「代償修繕機制」。

高虹安指出，考量受災戶若自行求償或等待保險理賠恐曠日廢時，市府已拍板決定動用「災害準備金」，在建築師確認結構安全無虞後，由市府先行出資協助受災戶進行第一波修繕（如玻璃、門窗復原），後續再由市府律師團向責任方進行求償。

新竹氣爆造成93輛機車、40輛汽車遭到波及。（圖／中天新聞）

目前已有10戶共18名市民由市府安置完畢。針對房屋受損部分，市府已指派4名專業建築師逐戶進行結構檢測，初步判斷受影響的57戶均無立即坍塌危險。

針對此次事故，高虹安特別提到法規監管的隱憂。她指出，發生事故的便當店瓦斯串接使用量在80公斤以下，屬於目前中央法規無需列管的範疇，成為「隱形未爆彈」。

為此，高虹安宣布：

1. 全面稽查：

消防局將於三個月內會同產發處、都發處及中油、竹瓦，針對全市使用液態石油氣使用量少於80公斤瓦斯桶的小吃店全面清查，並進行行政指導，輔導設置滅火器、瓦斯漏氣遮斷器及防傾倒裝置等。

2. 加強列管：針對串接液態石油氣使用量超過80公斤的場所，將進行全面安全檢查。

3. 呼籲修法： 呼籲中央檢討法規，將小規模瓦斯使用場所也納入安全裝置強制設置的規範中。

高虹安也提醒市民，若聞到瓦斯臭味，應遵循「關閉瓦斯、緩慢開窗、撥打119」的步驟，切勿開啟任何電器以免引發爆炸。

新竹氣爆事發的3連棟尚待火調科鑑識完畢。（圖／中天新聞）

最後，高虹安感謝台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科在第一時間表達關心並提供支援，也感謝中油與竹瓦公司的全力配合。她強調，市府將全力協助受災家屬度過難關，並透過加強稽查與法規推動，避免悲劇再次發生。

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