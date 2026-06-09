新竹氣爆2死2傷 高虹安曝原因：冷氣火花引爆

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新竹東區高翠路某便當店發生2死2傷氣爆。（圖／東森新聞）





新竹市東區高翠路一間便當店於今天（9日）凌晨3時50分許突然發生嚴重的瓦斯氣爆，強大威力不幸釀成2死2傷的慘劇。新竹市長高虹安下午召開記者會說明指出，初步歸納出主要是瓦斯洩漏與冷氣室外機的火花，造成這次氣爆。

回顧案情

轄區消防局於9日凌晨3點52分接獲民眾報案，指稱高翠路221巷發生瓦斯外漏氣爆，隨即調派了14輛車、40人火速前往現場展開救援。

消防人員趕抵後，確認爆炸地點是一處3層樓的建築物，其1樓為便當店，初步研判疑似是瓦斯外洩引發氣爆。這場氣爆不僅讓主要瓦斯外漏的透天厝被炸出一個大洞，更強烈波及左右兩旁的建物，總計造成鄰近住宅共3戶受損。

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面對嚴重的房屋受損與受困狀況，消防人員在現場全力搜救，隔壁的麵包店夫妻檔在被救出時已無呼吸心跳，送醫後搶救不治。

慘如戰爭現場居民驚呼以為地震

由於爆炸威力極其巨幅，爆炸導致現場碎片與殘骸四處飛濺，整條街道滿目瘡痍，慘烈狀況宛如戰爭現場。

不少附近居民被深夜的驚天巨響與劇烈晃動嚇醒，紛紛在網路上貼出現場畫面並害怕表示：「新竹市高翠路半夜氣爆，居民以為有地震...都嚇醒了！」、「炸了一聲，隔了一條巷子也在晃，地上都是碎玻璃」、「也太可怕了」。

落地窗全毀居民拍下驚悚畫面

這場深夜氣爆也讓周邊住戶蒙受財產損失，有鄰近居民拍下驚魂未定的慘況畫面，恐懼地透露：「我住處的落地窗有一面全毀。」面對整條高翠路一片狼藉的慘狀，更有目擊居民看著四濺的殘骸，心有餘悸地驚呼問道：「這裡是地獄嗎？」

瓦斯洩漏接觸冷氣電氣火光

高虹安表示，火災調查初步的報告顯示，有可能是管線洩漏，也有可能是瓦斯桶本身的洩漏 這部分的話，還需要等開挖牆面之後才能確認，但可以確認的是洩漏的瓦斯，接觸到冷氣機的電氣火光才會造成這樣的氣爆。

高虹安進一步說明，當冷氣或其他電器的火光，與外洩的瓦斯接觸時，就會產生很嚴重的氣爆，但這是否可以算是人為疏失，還需要等待火調報告以及其他鑑定結果才能確定。

消防局長李世恭補充說明，冷氣的室外機在運轉時，可能會產生電氣火花，另外打開電燈也可能會產生電氣火花，當室內的瓦斯洩漏達到一定濃度時，就有可能導致爆炸的情況。

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