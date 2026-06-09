新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈

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新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。

驚天爆畫面曝光！ 店家前方車輛炸到對街 民眾：以為是砲彈

事發在9號凌晨3點多，新竹東區高翠路上驚天一爆，短短幾秒鐘內連環爆炸至少11次，而且威力驚人，透天厝外牆直接被炸出一個大洞，面目全非。

民宅被炸毀面目全非。圖／台視新聞

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附近住戶全嚇醒，穿著睡衣拖鞋倉皇逃生，從現場看到，整條街彷彿被砲彈轟炸過，瀰漫著瓦斯味，目擊民眾直呼這裡是地獄嗎？還有附近住戶說，以為是砲彈攻擊，突然碰一聲，房門應聲裂開，還聞到味道。

強大的衝擊力，直接把停放在路邊的車輛轟成廢鐵，噴飛對街；地上滿是建築殘骸，連距離10多公尺遠的監視器鏡頭記錄到劇烈晃動，還有人受困屋內，警消立刻出動救援。

初步研判氣爆點是一間便當店，爆炸威力波及到隔壁麵包店，經營麵包店的一對夫婦65歲的吳姓男子和58歲的張姓女子，在睡夢中被外牆重壓，送醫後宣告不治。

而便當店33歲古姓負責人受困3樓，臉部撕裂傷；另一側 被波及的60歲蕭姓鄰居，則是腳受傷，雙雙送醫治療。整起氣爆事故，釀成2死2傷悲劇。

由於多棟透天厝遭受波，及初步統計共有8戶共18名住戶受到影響，將被安排到附近旅館安置。

新竹／徐誌謙、蔡欣妤、史言川 責任編輯／陳盈真

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