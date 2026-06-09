新竹氣爆5分鐘前就報案！便當店桶裝瓦斯洩漏釀2死 疑冷氣機火光釀災

新竹市發生瓦斯氣爆意外，市長高虹安(中)說，在氣爆發生前5分鐘就有民眾報案聞到濃濃瓦斯味，消防局長李世恭(左二)則說明，疑是冷氣機電氣火光釀災。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區高翠路上的便當店，今天凌晨發生瓦斯氣爆釀2死2傷重大意外，據傳，氣爆前就有住戶聞到濃濃的瓦斯味，市長高虹安今天也指出，在氣爆前5分鐘就接獲民眾報案稱聞到濃濃瓦斯味，消防局出動人車後沒多久，瓦斯疑因接觸到冷氣機的電氣火光造成爆炸，且瓦斯氣爆是桶裝液化石油氣造成，而非天然氣管線造成。

高虹安說明，今天凌晨3時52分爆炸前5分鐘，消防局有接獲民眾報案稱現場聞到濃濃瓦斯味，立即出動人車趕赴現場，5分鐘後隨即發生爆炸。目前初步調查，是因便當店的瓦斯外洩，接觸到運轉中的冷氣機電氣火光，引發爆炸，因為目前瓦斯管線區域被倒塌的磚瓦壓住，到底是從瓦斯桶還、是管線外洩、遮斷裝置有沒有起作用，需待重機具移走磚瓦後，才能進一步調查釐清。

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消防局長李世恭補充說明，電器運轉時會有些微電氣在空氣中，像是冷氣室外機、電燈開關都會產生，在環境中瓦斯濃度達一定爆炸下限後，只要有一點火花，都會導致非常嚴重的爆炸。稍早曾派員到醫院向便當店員工詢問事發經過，但他目前因太緊張，無法說話，待日後情緒平穩會再進一步調查。不過據便當店業者謝先生透露，當時店內是休息中，不會進行任何煮食用火的營業行為。

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