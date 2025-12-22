新竹海巡隊八里分隊揭牌 提升西北海域巡護密度

記者郭曉蓓／綜合報導

海巡署艦隊分署第十二海巡隊今（22）日上午在臺北港海巡基地舉行「第十二（新竹）海巡隊八里分隊揭牌典禮」，由艦隊分署分署長黃宣凱主持；八里分隊成立後，配置1艘新型100噸級巡防艇及1艘35噸級巡防艇，可提升西北海域巡護密度與執法效能。

典禮邀請海巡之友總會艦隊分會會長朱漢埕及多位顧問，及金山區、萬里區、桃園區及新竹區漁會理事長與幹部，財團法人省立基隆海事文教基金會董事長單連強、北部航務中心主任何文智，以及多位友軍單位長官前往觀禮，共同見證八里分隊正式成立。

廣告 廣告

海巡署艦隊分署表示，西北海域為北部重要漁業活動海域，秋冬盛產螃蟹，為我國關鍵漁場之一。但東北季風期間，屢有中國大陸漁船違法越界作業，侵害我國漁民作業權益並影響海域秩序。為強化護漁能量，八里分隊成立後，配置1艘新型100噸級巡防艇及1艘35噸級巡防艇，其中PP-10088艇為新建「超級100噸級巡防艇」，具備長時間海上執勤能力，並配備高壓水砲，可執行消防救援及驅離、嚇阻等任務；另PP-3562 艇具備高機動與吃水淺特性，與100噸級巡防艇形成互補部署，提升西北海域巡護密度與執法效能。

艦隊分署表示，未來將持續依循海巡署核心任務方向，強化近海巡護、護漁執法及為民服務能量，並精進艦艇與人員整備，逐步建構更周延的北部海域守護體系，全面維護海域安全；國人如遇海上緊急狀況或需協助，可撥打118海巡服務專線，海巡人員將即刻前往應處。

海巡署艦隊分署第十二海巡隊八里分隊今日正式揭牌，強化西北護漁與海域安全能量。（海巡署艦隊分署提供）

海巡署艦隊分署第十二海巡隊八里分隊今日正式揭牌，強化西北護漁與海域安全能量。（海巡署艦隊分署提供）