新竹消防形象宣導月曆出刊！ 3500份可用5張發票兌換
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹縣消防局推出2026年消防形象宣導月曆，今（22）日於遠東百貨竹北店舉辦發表會，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，並展現各項救災工作也出動消防機器人，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，展現對消防工作的支持與謝意，民眾於明日（23）日起可於全縣15個消防分隊，以5張發票兌換，活動現場也將安排月曆主角簽名及拍照。
在新竹縣2026年消防形象宣導月曆發表會中，消防局安排各月份月曆主角於現場展各項現救災救援工作，包含高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割、消防越野機車，以及已使用於火場的消防機器人等，展現消防員不畏艱險、用運科技全力救災的一面。
陳見賢指出，由新竹縣消防局製作的消防形象宣導月曆一向都受大眾好評，也感謝新竹縣議會的支持，讓消防員不分晝夜的守護民眾安全的一面，能透過月曆的方式展現在民眾面前，每位消防員肌肉上的線條，均是為了工作而努力健身的累積，也盼望民眾在欣賞之餘，能體會到消防工作的辛苦，珍惜急救資源。
消防局指出，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，個個都極具「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識，同時展示縣府支持及肯定消防專業。民眾全程參與發表會活動，可憑號碼牌及5張發票搶先兌換月曆。
消防局也宣布，明（23）日上午8時30分起，於消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等15個分隊，總計提供3500份月曆讓民眾以發票兌換，活動現場將安排月曆主角簽名及拍照。
民眾憑114年11月至12月之紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換完為止，所兌換的發票將全數捐贈新竹縣弱勢團體或機構。消防局也將在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動，活動方式請上消防局臉書粉絲專頁。
