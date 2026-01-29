新竹清晨冷到7.5度！ 專家示警週末大變天、濕冷延續到下週一

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）



把握短暫回暖空檔，週末天氣即將面臨明顯轉折。受輻射冷卻影響，今天（29日）清晨平地最低溫出現在新竹關西，僅7.5度。專業氣象粉專《天氣風險》指出，明晚起鋒面與冷空氣接力影響，週六（31日）、週日（1日）全台轉雨且氣溫顯著下降，高山甚至有降雪機會，濕冷天氣將一路延續至下週一，才會逐漸緩解。

現輻射冷卻現象 竹苗探低溫





《天氣風險》說明，隨著乾空氣移入與中層高壓脊通過，今天清晨出現輻射冷卻現象，竹苗一帶測站低溫普遍落在8至10度之間，其中新竹關西最低僅7.5度，其次為苗栗頭屋8.5度；中部則以雲林古坑10.4度最低，台北站清晨一度降至15.5度。

廣告 廣告

白天隨著東北季風減弱、風向轉為偏東風，在中層暖平流影響下，「預期是天氣較為穩定的一天」，西半部多雲到晴，東半部偶有零星降雨；氣溫方面，北部及東半部回升至20至23度，中南部可達23至26度以上。





明天（30日）受地面高壓迴流影響，風向轉為偏南風，各地持續偏暖，南部高溫上看27度。不過中部以北及東北部雲量將逐漸增多，西半部清晨仍有局部霧發生機會，日夜溫差偏大。

週六轉濕冷天氣至下週一

《天氣風險》提醒，真正的天氣變化將在週末登場。週六（31日）隨著鋒面建立並通過台灣，加上南支短波槽移入，預估苗栗以北到大台北、宜蘭自週六上午起就有短暫陣雨，下半天雨勢轉趨明顯，並擴大至中部及花東地區；北部及東北部山區須留意局部較多累積雨量，南部山區亦有局部短暫陣雨，平地則轉為多雲到陰。





至於週日（1日）至下週一（2日），天氣最為不穩定。《天氣風險》分析，在強東北季風與華南中層水氣影響下，中部以北、東半部及南部山區將持續降雨，且冷空氣強度偏強，3000公尺以上高山氣溫可能降至0度以下，配合水氣條件，中北部高山不排除出現冰霰或降雪。





整體濕冷天氣預估持續至下週一晚間，「預期將會有比較溼冷的感覺，越往北越明顯」。週日至下週一期間，北部及東北部白天高溫僅15至17度，夜間都市地區低溫約13至15度，空曠地區可能下探10至13度；南部及花東低溫則落在15至17度左右。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）





直到下週二（3日）白天，隨著東北季風減弱、乾空氣移入，天氣才會逐漸回穩。《天氣風險》提醒，週末至下週一期間天氣變化明顯，民眾安排戶外活動務必注意保暖，並備妥雨具。

更多上報報導

【一週天氣】冷空氣發威下探12度「日夜溫差大」 週末北東台灣有雨

【一週天氣】週二起兩波東北季風來襲 轉雨低溫探11℃

今天冬天其實不算冷 回顧10年前「霸王寒流」全台凍成冰番薯