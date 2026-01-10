新竹清晨3.9度「極端低溫」！ 今晚又有冷氣團接力

生活中心／陳佳侖 、陳威余 台北報導

受到輻射冷卻影響，新竹關西今天出現3.9度的"極端低溫"，全台各地氣溫也明顯偏低，但冷氣團還沒結束，今天晚間到明天又有新一波大陸冷氣團報到，不少民眾也把握週末假日，衝陽明山泡溫泉暖暖身。

潺潺硫磺泉水，從石縫中流出，冒出陣陣熱氳，全台天氣冷颼颼，陽明山冷水坑泡腳池湧入大批人潮。

泡湯民眾：「非常冷，七星山頂只有兩度，爬完下來剛好泡腳，或者是裸湯讚。」

泡湯民眾：「（氣溫）大概都在十度以下，所以我覺得我們都想要，尋找一種溫暖的感覺，所以來泡腳。」

受到輻射冷卻影響，今天清晨新竹關西出現3.9度「極端低溫」，金門4.3度、苗栗造橋5.2度，儘管白天氣溫回升，但接下將有下一波冷氣團報到。

氣象署預報員 張承傳：「預計今天晚上開始，到下週一的清晨，會有另外一波，大陸冷氣團南下，在今晚到明晨，還有週日晚到週一的清晨，更低的低溫又會在，大概12到15度左右，那在明天的清晨的話，在苗栗以北跟宜蘭，還有金門局部地區，還是有機會出現，10度以下的低溫。」





下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷，清晨低溫大約落在11~13度，直到白天冷氣團減弱，才逐漸回溫，不過到了週二、週三，受到東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫還是偏冷。至於水氣偏少，屬於乾冷天氣型態。

氣象署預報員 張承傳：「尤其是今天晚上，到週一的清晨，在中南部山區，會有些中層水氣移上來，所以中南部山區，在這段時間，也會有些零星的降雨，那溫度跟水氣有配合的話，在中部以北，3000公尺以上的高山，是有些零星下雪的機率。」

只有三千公尺以上的高山，才有降雪的可能。只是天寒地凍的同時，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，下周有機會生成颱風，是否會台灣會造成影響，還要再觀察。

