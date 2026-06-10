新竹湖口瓜瓜節6/13-14登場 800斤大南瓜亮相

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湖口鄉瓜瓜節不僅有各式當季鮮甜瓜果與農產品展售，還搬出重達800斤的大南瓜吸引目光。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著哈密瓜、西瓜、南瓜等瓜果進入採收旺季，新竹縣湖口鄉瓜瓜節產業文化活動，這個週末假日(13、14日)將在好客文創園區熱鬧開跑，一連兩天不僅有各式當季鮮甜瓜果與農產品展售，還搬出重達800斤的大南瓜吸引目光，搭配表演、親子DIY、闖關遊戲及環保宣導活動，打造一場熱鬧的夏日嘉年華。

縣府農業處、湖口鄉公所及農會表示，近年攜手推動湖口農業轉型，鼓勵農民種植高經濟價值作物，其中哈密瓜、西瓜、南瓜及美濃瓜等瓜果類作物已累積豐富栽培經驗，每年6月正值採收旺季，品質香甜多汁，深受市場青睞。

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瓜瓜節兩天活動，除將展售鳳光西瓜、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、觀賞南瓜、南瓜包、南瓜汁及蜂蜜等農產品，更展示一顆重達800斤的大南瓜；此外，還有好客戲曲團、街頭藝人、爵士鼓演出、魔術秀、火舞特技及陀螺表演輪番上陣。

親子族群則可參加闖關遊戲、食農教育DIY及趣味互動活動，在遊戲中認識農業知識，體驗農村生活樂趣。家政美食區也將推出特色料理，讓民眾品嚐在地風味。

湖口鄉公所加碼推出消費集點活動。民眾於指定農特產品攤位消費滿50元即可獲得1點，集滿6點可兌換400克平安米1包；集滿12點則可兌換西瓜或南瓜1顆，數量有限，送完為止。

另，新竹縣政府環保局也安排「廚餘變沃土」活動，設計「廚餘分類」互動遊戲，宣導廚餘回收再利用及正確分類觀念，鼓勵親子從日常生活實踐資源循環與永續行動。#

湖口瓜瓜節6月13、14日兩天在好客文創園區登場，800斤大南瓜成吸睛打卡熱點。(記者廖雪茹攝)

新竹縣湖口鄉瓜瓜節產業文化活動，這個週末假日(13、14日)將在好客文創園區熱鬧開跑。(記者廖雪茹攝)

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