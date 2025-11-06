新竹漁港新直銷中心延宕挨批 市府估115年1月啟用

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）竹市議會時代力量黨團今天表示，新竹漁港新直銷中心工程進度延宕，攤商上月起搬離舊中心，恐被迫停業數月；竹市府表示，「安全優先」是最高原則，工程已進入最後整備及驗收階段，預計明年1月啟用。

新竹市議會時代力量黨團今天提供新聞資料指出，市府今年初稱新竹漁港新直銷中心「今年中完工」，5月改稱「力拚7月底拿使照」，9月官網公告「10月底全新亮相」，但均未實現，市府上週於議會報告時，又將最新時程改為「明年1月啟用」。

時力黨團表示，現場勘查發現，新直銷中心存在晴天積水、樓梯晃動等多項工程與設計缺失，明年1月能否順利啟用仍存變數；此外，市府為拆除舊直銷中心，攤商們被要求自上月起歇業搬離，將面臨至少3個月「無收入空窗期」。

對此，新竹市政府表示，「安全優先」是最高原則，工程已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，預計於115年1月完成整備並啟用。

市府說明，工程面臨多項挑戰，包括天候影響、原物料大漲導致工程發包困難，以及消防法規調整等問題，目前工程主體結構已完成，正加速收尾改善並進行使用執照審查程序。（編輯：陳仁華）1141106