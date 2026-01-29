新竹漁港新直銷中心改名「竹風漁市」2/7開幕 推3.1萬張百元加倍券

新竹市新漁港直銷中心改名竹風魚市，預計2/7開幕推3.1萬張100元換200元的加倍券。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天宣布延宕逾2年的新竹漁港新直銷中心改名為「竹風漁市」，2月7日開幕，並推出3.1萬張的100元換200元的加倍券活動，邀市民來全新的新漁市場消費，採買年節要用的生鮮漁貨，品嚐新鮮生魚片及拜拜所需的新鮮漁貨，用行動支持在地漁民、攤商，迎接駿馬豐年。

南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億的總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，新建工程延宕超過2年，而舊漁貨直銷中心歷經29年後，去年10月中關閉拆除，市府原訂去年底新直銷中心能開幕，但因內部裝潢工程，確定2月7日開幕。新直銷中心規劃86個魚貨販售攤位及14間餐飲空間，包括硬體及軟體設施全面升級，更是新竹漁港環境改善與市場轉型計劃的最後一塊拼圖，象徵新竹漁港邁入全新發展階段。

市府表示，為迎接竹風漁市啟用，市府規劃一系列促銷活動與加碼好康，首先因應農曆春節推出「加倍券」活動，規劃3萬1000張加倍券，2月7日起每日限量發放。民眾只要以100元兌換，即可獲200元面額的加倍券，並可直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用，邀市民春節期間來新竹漁港走走逛逛。

產發處表示，竹風漁市開幕時間從2月7日11時到17時，除加倍券發放，也有舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等多項好禮，市民可闔家到漁港走走、逛市場、品嚐新鮮海味。此次竹風漁市開幕優先開放市場區，共有86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的新竹漁港漁貨；餐廳區共14間業者，目前仍在進行最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕。

