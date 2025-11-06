新竹漁港直銷中心工程 延宕

新竹漁港新直銷中心的興建工程一再延宕，問題一籮筐，晴天積水、排水不良；不耐風雨，動線混亂。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹漁港新直銷中心興建工程一再延宕，市府一年內三度跳票。一月回應媒體「今年中完工」、五月回應議員「力拚七月底拿使照」、九月官網說「十月底全新亮相」；結果上週代理市長邱臣遠向議會報告時，竟然又改口「明年一月啟用」。議員懷疑很可能會再延期。

議員日前視察新竹漁港直銷中心，發現晴天積水、排水不良，清水模外牆品質堪慮，熟食區店面太小、擺不下幾張桌椅，公共用餐區無空調，不耐風雨、樓梯晃動，動線混亂、生鮮攤位無引導標示，將來營運恐怕一團亂。

產發處長嚴翊琦表示，直銷中心作為公開使用的民生場域，「安全優先」是最高原則。工程目前已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，工程進度皆穩步推進中並依法審慎辦理，預計明年一月完成整備並啟用。

嚴翊琦說，舊直銷中心營運逾三十年，感謝攤商全力配合，在漁會完成攤位抽籤後於十月底進場進行設備整理與裝潢規劃；市府也會持續協助解決攤商在裝潢過程中面臨的問題，降低營運壓力。市府已與漁會達成共識，將於正式啟用後才向攤商收取租金，確保友善攤商營運。