新竹漁港直銷中心延宕5年 市府曝考量：預計明年啟用

新竹漁港漁產直銷中心已使用25年將拆除，新建工程於2021年開工，欲結合波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，但市議員林彥甫說，新漁港直銷中心何時啟用，市府一騙再騙、1年內多次跳票，讓攤商受害；市府回應，工程進度皆穩步推進，預計於明年1月完成整備並啟用。

市議員林彥甫指出，新竹漁港漁產直銷中心蓋了5年還蓋不好，還有包括晴天積水、排水不良、清水模外牆品質堪慮、熟食區店面太小，擺不下幾張桌椅、公共用餐區無空調，不耐風雨、 樓梯晃動，動線混亂、 生鮮攤位無引導標示等問題待解。

林彥甫也說，市府要求攤商於今年10月12日起於舊直銷中心歇業，稱是「方便現行整理、布置」，但新直銷中心連使用執照都還沒拿到，攤商根本無法進場，只能暫放物品，這意味著至少3個月無收入空窗期，許多攤商只好打零工、撐家計，為何不能等新館完工再關舊的？這段空窗損失，誰要賠？市府應公開進度、檢討錯誤，讓攤商能早日安心重返營業。

對此，市府表示，直銷中心作為公開使用的民生場域，「安全優先」是不可退讓的最高原則，工程目前已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，工程進度皆穩步推進中並依法審慎辦理，預計於明年1月完成整備並啟用。

市府指出，直銷中心工程亦面臨多項挑戰，包括曲面造型屋頂施工受天候影響、地下海水機房遇到地層排水問題需變更設計、原物料供應大漲導致後期裝修工程發包困難，以及消防法規調整等問題。目前正加速收尾改善並進行使用執照審查程序，後續一旦核定，即可投入試營運。

至於攤商營運準備期較長等，市府表示，舊直銷中心已營運逾30年，遷館過程需投入大量心力與人力。市府感謝攤商的全力配合，在漁會完成攤位抽籤後，攤商們已於10月底進場進行設備整理與裝潢規畫，盼新館啟用後能迅速開業，縮短營運銜接時間。

市府說明，已將所有建言納入工程檢討及改善項目，涵蓋抽油煙路徑、機電走廊安全性、冷氣室外機位置指引等，後續將在不影響啟用期程的前提下，逐步進行優化。租金部分，市府與漁會已達成共識，將於正式啟用後才向攤商收取租金，以確保友善攤商營運。

