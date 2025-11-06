新竹漁港直銷中心 挨批5年蓋不好

新竹漁港現有漁產直銷中心已使用25年將拆除，新建工程於民國110年開工，規畫結合波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，但市議員林彥甫說，新漁港直銷中心蓋了5年蓋不好，何時啟用市府一騙再騙，讓攤商無所適從。對此市府回應，工程進度皆穩步推進，預計115年1月完成整備並啟用。

林彥甫指出，新竹漁港漁產直銷中心蓋了5年還蓋不好，除了晴天積水、排水不良外，清水模外牆品質也堪慮，熟食區店面太小，公共用餐區又無空調，動線十分混亂，加上生鮮攤位無引導標示等，有許多問題待解決。

林彥甫說，市府要求攤商今年10月12日起於舊直銷中心歇業，稱是「方便現行整理、布置」，但新直銷中心連使用執照都還沒拿到，攤商根本無法進場，只能暫放物品，代表至少有3個月空窗期無收入，許多攤商只好打零工撐家計。他質疑，這段空窗損失誰要賠？

市府表示，新竹漁港漁產直銷中心作為公開使用的民生場域，「安全優先」是不可退讓的最高原則，工程目前已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，工程進度皆穩步推進中並依法審慎辦理，預計於115年1月完成整備並啟用。