新竹爆「隨機攻擊」！ 嫌持「木棍、鐵棒」 狂毆3男

新竹新豐鄉也爆出隨機攻擊，21號凌晨12點多，池府路與海岸紅樹到亂棒林一帶，三名男子遭打傷，三人皆頭部挫傷，據了解，雙方互不認識，嫌犯疑似尋仇打錯人，目前仍在逃中，警方鎖定對象持續追緝。

新竹海邊驚傳隨機攻擊，３名男子遭亂棒打傷頭部。（圖／TVBS）

事發當晚，救護車抵達現場時，警方已先行到達，並圍著四名身穿黑衣的民眾。警方接獲報案後立即趕到現場，但動手的嫌犯已逃離。附近民眾表示，警方在現場找到了作案工具，他有來找那個他的凶器，有找到，他們拿去了，好像是木棍吧，棒球棍那種，一點鐘有救護車來啦。

當地居民提到，雖然聽到救護車的鳴笛聲，但由於當時已是凌晨1點多，天色昏暗，並未目睹攻擊嫌犯。有民眾說明，警方是在廟方的垃圾堆中發現了作案工具，包含紅色木棍及鐵棒。

警方在附近廟宇垃圾桶中找到凶器，包含木棍。（圖／TVBS）

這起攻擊事件發生在新竹縣新豐鄉，三名受害男子向警方表示，他們不認識嫌犯，只是去海邊散步就被攻擊。雖然三人頭部都有挫傷，但他們拒絕送醫治療。嫌犯在攻擊後竟然沒有帶走作案工具，而是直接丟棄在附近的垃圾堆中。事發地點池府路與海岸紅樹林一帶平時是當地居民釣魚和散步的熱門地點。然而，這次卻發生了令人意想不到的暴力事件。目前嫌犯仍在逃，警方表示已掌握涉案車輛及特定對象，正持續追緝中。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

