新竹物流成立全台首支3.5噸綠能電動宅配車隊 攜手中華車與士電打造

新竹物流今天宣布成立「全臺首支3.5噸綠能電動宅配車隊」，導入30輛中華汽車全新ET35商用電動貨車，並舉辦「低碳運輸新未來─新竹物流智慧電動車隊發表會」發表會，展示由中華汽車與士林電機共同開發的「ET35商用電動貨車」車隊，以及新竹物流建置具備「光（Solar）、充（Charging）、儲（Storage）」的綠能物流場域，達成「從建置到運行」的綠色運輸車隊成果，共同引領臺灣物流產業邁入淨零排放新階段。

廣告 廣告

新竹物流近年斥資19億元，打造「新竹物流八里國際物流轉運中心」，訴求以「智慧物流」為核心，結合臺北港、基隆港與桃園機場，塑造未來物流新面貌。

新竹物流說，八里國際物流轉運中心不僅引進自動辨識、貨物自動分揀等智慧設備，更結合中華汽車ET35商用電動貨車，建立綠能電動宅配車隊，不僅落實ESG，也配合國家淨零碳排政策，成就綠色物流新未來。

▼圖說：新竹物流今日在「新竹物流八里國際物流轉運中心」舉辦「低碳運輸新未來─新竹物流智慧電動車隊發表會」發表會，新竹物流總經理李鈺祥、士林電機總經理郭約瑟、中華汽車總經理曾鑫城，共同參加啟用儀式。（圖/新竹物流提供）

士林電機總經理郭約瑟表示，本次與中華汽車合作，使用具備高輸出扭力，與高效率兩項特性的130kW二合一動力馬達，推出ET35商用電動貨車，展現士林電機在電動車動力開發技術上的深厚實力。

中華汽車總經理曾鑫城指出，ET35國產化比例高達90%，包含整車控制、底盤、電池與動力系統，並與士林電機等在地供應鏈合作，達成安心、快速的後勤服務。此外，結合新竹物流八里國際物流轉運中心的「光、充、儲」能源系統，建立永續運輸，邁向淨零未來。

新竹物流總經理李鈺祥在會中亦表示，電動化、綠能化的物流運輸是永續發展的關鍵，攜手不同企業，打造綠色運輸，是新竹物流的使命。電動車不僅能降低燃油成本、碳排放，也能提升企業的永續價值，故本次導入30輛ET35，為全台首支綠能電動宅配車隊，也是新竹物流做為產業領導者拋磚引玉的第一步。未來也將藉由擴大車隊規模，導入智慧能源管理平臺，藉由更密切的產、官合作，打造更乾淨、更智慧、更永續的運輸產業，引領臺灣邁向低碳運輸的新未來。

更多品觀點報導

Google推出Gemini 3 Flash 口述就能幫你構建App！

MSCI今年5強產業一表掌握 通訊、公用事業前11月漲幅29.7％起跳

