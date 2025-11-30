新竹特教學校導入資通科技 獲教育部認證節能冠軍
〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部鼓勵學校能源管理，並辦理績優學校評選，今年由導入AIoT創新節能措施的新竹特教學校拿下第一名，另員林農工、關山工商則分獲三名；另外，北門農工、東石高中、清華大學附設實驗小學，亦獲節能績優學校的肯定。教育部表示，將持續推動用電效率提升計畫，確保能源永續發展。
國教署響應行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，推動各項節能策略，並委由勤益科技大學辦理節能績優學校評選，歷經初選、複勘及決選，評選出6所節能績優學校。
獲得第一名的新竹特教學校，採用AIoT創新節能措施，透過遠端控制冷氣開關及設定溫度，利用使用手機APP簡單操作，不僅成本低，還能有效控管空調設備用電及節省巡檢人力；此外，也在太陽西曬之教室均貼上隔熱貼，大幅降低太陽西曬所產生之高溫，此舉可減少學生使用空調的時間。這兩項空調管控措施均有效降低學校用電。
第二名員林農工透過照明、空調設備汰換及變壓器負載串並聯，改採用高效率非晶質變壓器，大幅減少學校用電；學校還設有專職技士及總務主任用心改善校園用電之電力管理，在設備汰換及人員專職管理之下，達到有效節能省電之成果。
獲第三名的關山工商則於硬體設施進行老舊電力系統改善工程、汰換空調設備及建置能源管理系統，除有效降低用電量外，可監測及卸載用電，達到用電智慧控管及節能；管理措施上，避免同一時段高耗電設備實習課程開課，運用分時排課方式，並避開學校尖峰用電，有效進行用電管控。
教育部表示，將持續協助學校節電診斷、推廣導入能源管理系統、汰換老舊燈具及空調設施，確保能源永續發展，並繼續辦理節能績優學校評選，將績優學校的節電措施提供給各級學校構思更有效的節電方案，以達典範擴散成效。
