新竹牽血儀式列入市定民俗

新竹市政府日前召開無形文化資產審議會，出席委員一致同意通過將「新竹牽血（車藏）」登錄為新竹市民俗，並認定「大眾廟」及「新大眾廟」為保存者。文化局表示，此特殊科儀成為自民國九十八年登錄「竹塹中元城隍祭典」後，成為第二項列入登錄的新竹市民俗，象徵對在地文化脈絡的深化與延伸。

新竹代理市長邱臣遠昨（二十一）日表示，「新竹牽血（車藏）」不以歡慶為主，而是展現人民對孤魂與先民的慈悲、追思與敬意，其背後所承載的歷史記憶，是城市文化的重要根基。市府團隊將持續落實市長高虹安「宜居永續」、「幸福友善」的理念，扎根文化資產保存工作，與廟方與地方社群共同守護這份珍貴的精神傳統，讓文化扎根、世代傳承。

審議委員林茂賢老師表示，「牽（車藏）」源自福建泉州習俗，意在牽引因意外而喪生之亡靈，屬黑色民俗，不宜以一般廟會、慶典視之。「新竹牽血（車藏）」具有歷史、文化價值，民俗內涵反映悲憫無主孤魂、感激懷念因民變、械鬥而犧牲之先民。

文化局指出，「新竹牽血（車藏）」是民間自主性民俗，並非由公部門主導發起，源自乾隆年間林爽文事件，牽引死於戰事之泉州籍民兵以及因分類械鬥犧牲之先民，與各地常見為意外亡故親人個別牽（車藏）不同。每年農曆七月十二日，南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮）兩廟長年舉辦此傳統儀式，為竹塹地區的特色民俗。

文化局說明，「新竹牽血（車藏）」科儀歷經二百多年，起初以牽血(車藏)為主，後納入超度溺水或水災之往生者，變成血（車藏）、水（車藏）併存之現況，又融合消災解厄的觀念。儀式雖隨時代演變稍有調整，但核心形式依然保留，是珍貴的無形文化資產。文化局未來將辦理調查研究暨保存維護計畫，協助廟方讓傳統民俗的精神永續傳承。