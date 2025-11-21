新竹牽血（車藏） 列市定民俗

新竹市政府無形文化資產審議會20日召開，出席委員一致同意通過將「新竹牽血（車藏）」登錄為新竹市民俗，並認定大眾廟及新大眾廟為保存者。文化局表示，此特殊科儀是民國98年登錄「竹塹中元城隍祭典」後，第2項列入登錄的新竹市民俗項目。

新竹市南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮），每年農曆7月12日皆會舉行「牽血（車藏）」科儀，藉此超拔早期因意外喪生的移民，以及因兵禍而犧牲的孤魂。去年經民間團體提報，建議將「新竹牽血（車藏）」列為無形文化資產。市府前日召開無形文化資產審議會，出席委員一致同意通過登錄為新竹市民俗，並認定大眾廟及新大眾廟為保存者。

代理市長邱臣遠指出，「新竹牽血（車藏）」不以歡慶為主，而是展現人民對孤魂與先民的慈悲、追思與敬意，其背後所承載的歷史記憶，是城市文化的重要根基。

審議委員林茂賢表示，「牽（車藏）」源自福建泉州習俗，意在牽引因意外而喪生的亡靈，屬黑色民俗，不宜以一般廟會、慶典視之。「新竹牽血（車藏）」具有歷史、文化價值，民俗內涵反映悲憫無主孤魂，感激懷念因民變、械鬥而犧牲的先民。

文化局說明，「新竹牽血（車藏）」是民間自主性民俗，並非由公部門主導發起，源自乾隆年間林爽文事件，牽引死於戰事泉州籍民兵，以及因分類械鬥犧牲的先民，與各地常見為意外亡故親人個別牽（車藏）不同。兩廟長年舉辦此傳統儀式，為竹塹地區的特色民俗。

文化局補充，科儀歷經200多年，起初以牽血（車藏）為主，後納入超度溺水或水災往生者，變成血（車藏）、水（車藏）並存現況，又融合消災解厄觀念。儀式雖隨時代演變稍有調整，但核心形式依然保留，是珍貴的無形文化資產，未來將辦理調查研究暨保存維護計畫，協助廟方傳承傳統民俗精神。