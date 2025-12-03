「新竹王淨」參戰！前主播田芮熙助拳陳見賢

▲前主播田芮熙出任陳見賢競選辦公室發言人。（圖／取自田芮熙粉專）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選備受關注，新竹縣部分，現副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢有意參選，並延攬前電視主播田芮熙擔任發言人，而她亮麗外表引熱議，更被新竹市勞工及青年處長吳達偉稱為「新竹王淨」，田芮熙則表示，她受陳見賢推動政策時展現的執行力，以及國民黨主席鄭麗文倡議的「世代整合」理念影響，決定投入公共服務。

陳見賢1日公布聘任33歲的田芮熙擔任競辦發言人，他並表示這不僅是人事補強，更象徵團隊嘗試引入不同世代觀點，讓基層經驗與青年聲音能參與政策與公共討論，未來競選語言將更強調跨世代溝通與理解。

廣告 廣告

田芮熙出生於新竹，學生時期曾在餐廳打工洗碗維持家計，之後從廣播學徒做起，先後成為地方台記者、主播，近年在新竹縣文化基金會服務，還是新竹縣第一屆青年諮詢委員，目前在清華大學研究所進修中。

她對於新身份也表示，自己長期觀察陳見賢在重大縣政中的協調溝通與執行力，讓她認為自己能在政策傳播上有所貢獻。同時，她也受到國民黨主席鄭麗文倡議「世代整合」理念的啟發，希望以自身經歷協助政府與年輕族群建立更順暢的溝通橋樑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高中生考卷寫中華民國被扣分！他喊題目設計不精確挨轟：刁難老師

高雄選戰怪象！垃圾越多民調越高？侯漢廷狠批：非常不合理

蘇貞昌語出驚人！1句「民進黨包起來」引他狠酸：高雄沒欠綠