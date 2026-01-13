新竹球場挖穿結構？市府嚴正駁斥：已蒐證不排除提告

新竹棒球場於覆土移除期間，於地下停車場結構以外的外野區域，發現下方土壤疑似夾雜營建廢棄物，市長高虹安（右二）日前前往了解狀況。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

近日網路及特定人士持續散播有關新竹棒球場開挖與改善工程的諸多言論，新竹市政府13日嚴正駁斥，指相關說法完全悖離工程事實與基本施工常識，嚴重誤導社會大眾，針對蓄意製造或散播錯假言論的有心人士，市府已蒐證，不排除提告。

工務處表示，此次改善工程之土方置換範圍，均位於地下停車場結構以外，絕無挖穿停車場結構情形，亦不存在停車場結構安全疑慮。

此外，在外野開挖與篩分過程中，更發現回填土區內留有一面積不小的鋼筋混凝土版，研判為原統包工程廠商所設的臨時施工平台，未依規於回填覆土前拆除且運棄，可能為造成排水不良原因之一，不應留置於球場內。

市府隨即將該混凝土版局部破碎進行試挖，並確認其下方同樣為紅磚、混凝土等營建廢棄物回填，該混凝土版下方之高程應為舊棒球場的覆土位置，不應該為回填營建廢棄物。

工務處說明，於覆土移除期間，市府亦於地下停車場結構以外的外野區域，發現下方土壤疑似夾雜營建廢棄物，經試挖確認屬實存在不符合施工規範之回填材料。

工務處也提到，施工過程中，市府於工作明挖區及回填級配土區挖出大量營建廢棄物，包括尺寸達100公分以上的混凝土塊、紅磚塊，甚至夾雜廢鋼筋、金屬及其他垃圾，皆屬不符規範之回填材料。

此外，有心人士刻意將此類明顯屬於營建廢棄物之回填情形，錯誤比擬為日本棒球場使用的級配土或碎石級配工法，刻意混淆工程專業概念、誤導社會大眾，市府對此深表遺憾。

實際上，級配土係經規格篩選、粒徑受控之工程材料，石塊尺寸均有明確上限，不可能出現整塊大型混凝土、紅磚或夾雜鋼筋與垃圾之情形。

市府進一步說明，針對施工過程中實際發現的鋼筋、電纜及大量不符規範之營建廢棄物，早已依涉嫌竊盜、竊占、詐欺取財罪及違反廢棄物清理法等相關規定，主動蒐證並向司法機關告發。

市府強調，針對外界謠傳所謂「挖到棒球場或地下停車場混凝土本體」、「挖穿結構」等說法，完全缺乏任何事實基礎，不僅在工程邏輯上站不住腳，更與實際施工位置明顯不符。

