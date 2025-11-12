新竹球場欠款 營造商判賠737萬

巨佳營造承攬新竹市立棒球場工程，下游包商揚名實業提告指棒球場曾舉辦比賽，但巨佳遲遲未給付追加工程款項737萬餘元。桃園地方法院認為，巨佳無法舉證揚名瑕疵，加上球場已大範圍開挖無從驗收，應給付737萬餘元，可上訴。

揚名實業提告，指新竹市立棒球場已依合約書規定完工，且已在民國111年7月15日舉辦開幕戰，後續也有舉辦數場棒球賽，可認定球場已由巨佳驗收，包含後續追加設施，巨佳應支付737萬餘元。

巨佳說，揚名公司施作該工程排水不良、球場場地有異物及紅土品質不良，導致停工無法驗收，揚名無權請求給付工程款。根據新竹市立棒球場體檢委員會112年9月8日簡報檔，該工程不符合契約規範，需採全場換土，預估經費4100萬元至6200萬元，可歸責揚名公司，還須向其求償4100萬元，也可從此抵銷。

法院認為，巨佳在法院最後稱工程僅有排水瑕疵，不過新竹市府卻指覆土結構有安全疑慮，自然不需要排水鑑定，但巨佳始終未提出事證，證明覆土結構與揚名施工有關，無論巨佳或新竹市政府未驗收就開挖，導致工程不可能驗收，風險本來就不應由揚名負擔，且揚名完成工程後，球場的確有進行比賽，契約已經達成。

另法院囑託臺灣省土木技師公會鑑定，今年2月24日到場會勘時，雖已經通知新竹市府，但球場大門緊閉，加上已被大範圍開挖，因此無從鑑定。針對未驗收卻開挖球場，新竹市府嚴正駁斥，指球場（覆土區域）因統包商始終無法提交有效且經審認資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭市府解除部分契約。

市府強調，桃園地院審理案件是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。新竹市議員林彥甫認為，法院之所以無法認定棒球場下包廠商有施工瑕疵，前朝跟現任市府都有責任。