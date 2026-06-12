新竹瓦斯氣爆完成勘查及氣爆原因初鑑 消防局報地檢署偵辦

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新竹市高翠路瓦斯氣爆釀成2死2傷重大事故，消防局已完成現場勘查及氣爆原因初鑑，並移送司法單位釐清。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區高翠路239號9日凌晨發生嚴重瓦斯氣爆事故，造成2死2傷及57戶民宅、133台汽機車財產及住宅損失，消防局火災調查科已完成現場勘查及氣爆原因初步鑑定，為釐清事故發生原因及責任歸屬，此案已依法報請新竹地檢署實地勘驗，後續原因調查鑑定報告及相關物證將全數移送司法機關，消防局會配合偵辦，協助釐清事故真相。

市府都發處表示，事故發生後已啟動建築物緊急安全評估機制，從9日到11日都邀請建築師公會及土木技師公會進行建物安全評估，並針對起爆點及周邊建築物進行檢視，作為後續復原及安全維護的重要依據。工務處表示，台北市土木技師公會率多位具結構專業背景技師到場協助緊急評估，發現氣爆位址屋內梁柱結構已受損害，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物辦理結構鑑定，為確保周邊居民及作業人員安全，市府將依專業技師建議儘速辦理緊急支撐作業，同步清除受損的2樓女兒牆及傾毀鐵皮等危險構造物，以「從速、從優、從寬」原則協助受災戶，並透過法律與行政機制，協助住戶進行後續「代位求償」等權益爭取。

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新竹市高翠路瓦斯氣爆釀2死2傷重大事故，消防局已完成現場勘查及氣爆原因初鑑，並移送司法單位釐清。(記者洪美秀攝)

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