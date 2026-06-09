新竹瓦斯氣爆釀2死2傷 竹市議員提醒檢修瓦斯管線是否漏氣

新竹瓦斯氣爆釀2死2傷的重大意外，新竹市議員劉康彥提醒民眾應定期檢修家中或店面的瓦斯管線是否漏氣。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高翠路一家便當店今天凌晨發生瓦斯氣爆意外釀2死2重傷，現場建築物受氣爆影響，幾乎穿牆傾倒，建物結構損害嚴重，包括消防局鑑識人員都暫時無法入內調查，市議員劉康彥除為傷亡者祈福，也提醒大眾不管是住家或店面，都應定時檢查瓦斯管線，當發現瓦斯漏氣時第一時間應如何處置，避免發生氣爆憾事。

劉康彥提醒民眾，不管是住家或店面上一次檢查瓦斯管線是什麼時候，台灣是住商店面混合的居住型態，如何避免類似意外再次發生，很重要。他也提醒住家或店面若有使用瓦斯桶，應定期徹底檢查、反覆確認，包括橡膠軟管有無龜裂，或被老鼠咬壞，管線連接處的接頭有無鬆脫？瓦斯開關(考克)有無磨損漏氣？外出、休息、睡前有無關閉瓦斯爐具或熱水器開關？

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若空氣中聞到瓦斯味，哪怕只是「一點點」都要謹慎小心。且有一點點瓦斯味，都用最高標準來處理。並切記！勿開啟或關閉任何電器開關，因為當下的開關動作，極易產生電火花，直接引爆瓦斯。另不管是開燈、拔掉插頭、大力推窗、撥個電話，都可能直接引爆瓦斯。因此聞到瓦斯味時，首要禁止煙火，不觸動任何電器開關。且立即關閉瓦斯桶總開關或天然氣微電腦表閥門，接著緩慢、輕柔推開窗戶通風讓瓦斯氣味自然飄散。若漏氣嚴重應立即離開現場，並先到戶外安全處撥打119進行通報。

新竹瓦斯氣爆釀2死2傷的重大意外，新竹市議員劉康彥提醒民眾應定期檢修家中或店面的瓦斯管線是否漏氣。(記者洪美秀攝)

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