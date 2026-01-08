新竹男撿到iPhone！討無3000元報酬喊告 律師揭1法規：恐罰錢吃官司

【緯來新聞網】拾金不昧是美德，而法律也保障拾得人，可以向失主索取一定比例的報酬。日前新竹一名男子在路上撿到一支iPhone手機，希望失主可以支付10％、約3000元的費用，但遭到拒絕，氣得揚言提告，引發討論話題。對此，律師蘇家宏強調，若沒拿到報酬，手機一定要還給失主，否則不僅會被罰錢，還可能會上法院。

有網友撿到手機，想向失主討報酬，結果遭到拒絕。（示意圖／翻攝自pixabay）

律師蘇家宏日前在臉書分享該案例，提到若失主不願意支付，那麼撿到東西的人，可以依法進入法律程序爭取權利；拾得人要求報酬，必須要依法通知失主，或依法進行招領程序，失主來領的時候不能裝作沒有撿到，或向警察單位報告或交存拾得物，才可以要求10％報酬。另外，失主若是低收入戶等，拾得人也不能要報酬。



蘇家宏提醒，手機最後還是要還給失主，如果不還，可能會負擔民事上侵權行為的責任，以及犯下刑事上侵占遺失物的罪，若被法院判刑會被處以15000元以下的罰金，完全得不償失。



在法律上，拾得人依照法律程序通知失主，在失主還沒有來領之前要妥善保管遺失物，失主來領的同時，拾得人可以向失主要求之前所耗費的招領、保管或10％報酬，如果失主不付，拾得人可以行使「留置權」。如果拾得人依法定程序處理，似乎可以在失主還沒有支付報酬前，暫時不用歸還手機，不過雙方假如對金額有爭議，還是要由法官來做判斷。



針對網友的意見，蘇家宏認為，失主可能有所損失，拾得人也有所付出，不需要過度撻伐任一方，因為法律賦予拾得人「得」請求報酬，10％的報酬「請求權」可以主張，也可以不主張。

