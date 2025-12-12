新竹男童年遭施暴頭破血流「拒養生母」 法院裁定無須扶養

新竹男子童年時期長期遭母親施暴，日前聲請免除扶養義務獲准。（示意圖，photo-ac）

新竹一名男子自小遭母親長期施暴，甚至曾被打到頭破血流，成長過程中，母親不僅未盡照顧責任，還屢次忽視他的安全與生活需求，使他身心受到嚴重傷害，成年後，他向法院聲請減輕或免除對母親的扶養責任，新竹地院審酌其母多年暴力、疏忽及親子關係破裂等情況，認定若強迫他承擔扶養義務有失公平，因此裁定免除。

判決書指出，男子自幼就常遭母親以衣架、皮帶等物品毆打，甚至曾因頭部破裂被送醫縫合，母親不僅未盡照顧義務，還多次在外失聯，之後，他曾因在外祖父母家遭排斥而流落街頭，生活長期不穩定，童年缺乏基本安全與支持。

法院調查發現，男子的成長皆靠祖母協助與自力謀生，母親長期因疾病住院，未提供任何實質照顧，在他幼年施以暴力、不當對待與遺棄，使親子關係幾乎中斷，男子認為自己在幼年已受到嚴重傷害，成年後不應再因此承擔扶養責任，因此向法院聲請減輕或免除扶養義務。

新竹地院審酌母子過往關係與各項證據後，認定母親的行為已符合《民法》得以免除扶養義務的條件，法官指出，若要求男子負擔扶養責任，與其成長過程所受對待相較，明顯不公平，最終裁定免除其對母親的扶養義務。

