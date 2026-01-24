新竹發5000元實體消費金！ 市府統計：領取率約4成3

新竹市政府今（24）日在全市361個據點發放5000元實體消費金，約38萬符合資格市民可實體領取現金，經統計當日領取市民約16.5萬人、領取率不及5成，不過如果加上已發放的重陽敬老禮金匯款名冊近7萬人，全市已超過23萬人領到5000元消費金。

新竹市長高虹安。（圖／高虹安臉書）

新竹市府表示，經統計當日消費金實體發放人數超過16.5萬人，發放率約4成3。加上日前已發放的重陽敬老禮金匯款名冊近7萬人，全市已超過23萬人領到5000元消費金。

新竹今天普發5000元。（圖／高虹安臉書）

市府說明，新竹通APP數位領取將於30日開跑，目前已有10萬人註冊，後續將公布線上操作指南，提醒市民可線上申請。

新竹市5000元消費金剩餘領取方式。（圖／新竹市政府臉書）

市府補充，當日發放現金清點後所剩餘的現金，會統一運送回市警局保管，再由銀行派車領回。未能在數位登記期限內領取的市民，也可在3月10日到3月31日工作日期間，依戶籍所在地到區公所領取。

