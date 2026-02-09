新竹知名大學驚傳墜樓！23歲男大生雙腿骨折已屍僵

新竹知名國立大學驚傳墜樓。（示意圖／Pexels）





年關將至竟傳憾事！新竹知名國立大學，今（9）日凌晨傳出有學生墜樓，被發現時已屍僵。校方也證實此事，但因涉及學生個資問題，無法透露細節。

據了解，死者為23歲男大生，凌晨4時被清潔人員發現倒臥在1樓，消防到場時發現其雙腿骨折，已出現屍僵狀況，送醫仍宣告不治。詳細意外發生原因，還要再進一步調查。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

北投湯屋驚傳命案！男女倒臥浴室內雙雙身亡

快訊／關渡橋邊「有人跳橋」 畫面曝光

雲林馬拉松小編開砲！罵跑友智障、乞丐 緊急刪文道歉

