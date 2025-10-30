新竹知名肉圓店出事！老闆涉家暴「遭上銬帶走」

嚇壞老顧客！位於新竹市西門街上的某間知名老字號肉圓店，傳出今（30日）下午店老闆竟然持刀恐嚇老闆娘，當場被趕來的警方上銬帶走。

新竹市一間知名肉圓店的老闆，涉嫌家暴被上銬帶走。（圖 ／新竹爆料公社）

整起事件被民眾po到「新竹爆料公社」，表示今天下午在該店外面「來了一堆警察，還有人被上銬帶走，隔壁甜點店門口還有人在哭，現場一陣混亂，不知道發生什麼事」，而被警方帶走的嫌犯，竟然是這間店的老闆。

而這家店是已經在新竹市開了超過60年，肉圓尺寸走小巧精緻風，不過口味獨特，吸引不少民眾前來，但後來一家人在創始的老闆過世後分家，大姊跟小弟另外找地方開店，原店址由大弟經營，也就是這位陳姓老闆，之前一度停業又重新開張。

這位陳老闆據了解有家暴妻子前科，2023年12月拿冷湯潑灑女方，被聲請為期2年的保護令，但陳男今天卻持刀恐嚇妻子，明顯違反保護令內容，目前陳妻也對他提告傷害，稍晚偵訊後陳男將被移送新北地檢署。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

