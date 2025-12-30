新竹社區歲末祝福 逾二千七百位鄉親共享愛與感恩

善念無分年齡，大家齊聚一心，為自己種下祝福，也為天下眾生祈願平安。

新竹社區歲末祝福感恩會，12月27、28兩日於新竹靜思堂舉行。雨疏風驟的清晨，志工們早早到場，歡喜準備結緣品與點心，用心佈置各區攤位，迎接會眾。

外語隊志工羅宥騏帶領孩子們進行記憶拼圖和「比手畫腳猜圖」遊戲。

靜思精舍德?法師、德讅法師帶來證嚴法師以及全球慈濟人的祝福，福慧紅包源自證嚴法師著作版稅與全體靜思精舍法師工作所得，是智慧財與功德財的結晶。今年主題為「慈濟一甲子，大愛共善行」，德?法師表示，這是「歡喜有緣福慧紅包」，象徵福慧雙修，為新的一年帶來好彩頭，法師也叮嚀大眾把握因緣、精進不懈，將愛普及全球；有愛之處最吉祥，依循佛陀教導，拉長情、擴大愛。

廣告 廣告

志工教導孩子「歡喜來搬家」遊戲規則，孩子們遵守遊戲規則，想盡辦法過關。

為了推廣環保理念，志工們精心設計多項闖關活動，包括疊疊樂、歡喜來搬家及趣玩 SDG 彈珠等。在關主耐心引導下，大人小孩玩得不亦樂乎，一邊闖關集章，一邊輕鬆學習環保 5R 與永續發展目標 SDGs 的精神，讓環保觀念在歡笑中自然紮根。

小朋友在德讅師父的祝福下，領到一個小福慧竹筒。

外語隊攤位前，孩童被桌上卡片吸引駐足。志工羅宥騏帶領孩子進行記憶拼圖，一邊翻牌、一邊學英文，反應靈活，令家長讚歎。英語能力較佳的孩子則加碼玩「比手畫腳猜圖」，笑聲不斷。

隨著春節將近，春聯成了家家戶戶的年節祝福。擅長揮毫的志工們在紅紙上揮筆作畫，一筆一畫寫下對眾生的祝願。紅紙上躍動的不只是字句，更是一份份善念與祝福，透過雙手傳遞到每個家庭，為新的一年揭開溫暖序幕。

來自桃園的 Easyband 輕鬆樂團身著白衣藍褲，搭配紅色圍巾，以輕快溫柔的旋律，為會眾帶來歡樂與祝福。

健康長城幸福學堂的林耿戊，應志工鄧心逸邀請前來設立素食小攤位。這並非他首次參與慈濟活動，目前也於網路推廣素食懶人包，期盼吸引更多非素食者嘗試。他常提醒：「素食店是放生池，需要人人守護。」以行動護生、護持善念。

在志工吳玲華（左一）邀請下，「大莊香酥臭豆腐」的黃崧烈（左二）首次走入新竹靜思堂參加歲末祝福，與會眾分享他與慈濟的因緣。

除了外場熱鬧的闖關遊戲外，感恩堂同樣安排豐富節目，帶來視覺與聽覺饗宴。司儀盧麗娟、鄭伯珍與吳智暐輪番帶動氣氛，會眾一邊品嘗平安粥，一邊欣賞演出，感受歲末溫馨。

在志工吳玲華（左一）邀請下，「大莊香酥臭豆腐」的黃崧烈（左二）首次走入新竹靜思堂參加歲末祝福，與會眾分享他與慈濟的因緣。

首日節目由崎頂據點的妙寰太鼓揭開序幕，接連演奏「歡喜就好」、「中國功夫」與「男兒當自強」，鼓聲鏗鏘有力，震撼人心。隨後，新竹慈籃與家長共同成立的陶笛社接棒演出，展現溫潤而多元的音樂風貌。第二天則邀請成立三年的桃園 Easyband 輕鬆樂團登場，團員身著白衣藍褲、圍上紅色圍巾，一人一件樂器與麥克風，以輕快柔和的旋律，為會眾帶來歡樂與祝福，讓感恩堂洋溢歲末法喜。

在志工吳玲華（左一）邀請下，「大莊香酥臭豆腐」的黃崧烈（左二）首次走入新竹靜思堂參加歲末祝福，與會眾分享他與慈濟的因緣。

在慈濟志工吳玲華邀請下，「大莊香酥臭豆腐」的黃崧烈首次參與歲末祝福。他分享自己長久以來對慈濟志工無畏付出、默默行善的敬佩，並在邀請下欣然加入富有愛心店行列，發心認養竹筒，將日常累積的微小善念化為實際行動，也帶來自家臭豆腐與泡菜，與會眾廣結善緣。

此次歲末祝福感恩會兩天四場次的活動，總計逾二千七百位鄉親共同參與，不分年齡，共同凝聚善念，為自己，也為眾生祈禱祝福。

崎頂據點的妙寰太鼓接連演奏〈歡喜就好〉、〈中國功夫〉與〈男兒當自強〉三首曲目，鼓聲鏗鏘有力，震撼人心。

（撰文：李潔瑩、張慧珍；拍攝：楊德芳、邱鏸斳、劉虹儀、黃紹剛）