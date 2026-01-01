新竹社區歲末祝福 里長帶隊臨盛會

新竹市靜思堂，歲末年終傳出一股暖流，慈濟歲末祝福活動熱鬧展開，四場次活動吸引各里民眾扶老攜幼齊聚一堂，不只感受年味，也用善念迎接嶄新一年。今年特別的是，正值慈濟六十周年，一甲子的點滴足跡，在歡笑與淚光中觸動人心。

為了讓長者也能安心參加歲末祝福，新竹各里里長安排接駁車，民眾扶老攜幼，感受書法春聯等多元攤位的喜氣與善念。

慈濟志工 陳營基：「新竹靜思堂比較屬於市區的邊緣，現在加上寸土寸金，停車很不方便，所以我們為了節能減碳，希望他們都搭遊覽車來。」

從美國德州返台的慈濟志工，感受到慈濟人的溫暖無處不在，每一次回來都是再出發的動力。

慈濟志工 林桂英：「想到那個小時候，過年的那個氣氛就是，大家好像遠嫁的女兒出去了，回家過年的那個感覺。」

連續三年號召長輩參加的里長，提到一位抗癌成功的大姊，抽中的靜思語，彷彿為她的生命歷程下了註解。

金雅里里長 蘇虹宇：「(靜思語)珍惜當下的每一分 每一秒，然後生活會更充實，非常符合我們大姊的情況，因為她是抗癌成功人士，所以她會一直跟我們說，其實她多活的每一天 都是賺到的，所以她會很努力地，去過好她自己的生活。」

第一次參加的廖禹雯，帶著六個月大的女兒一起來祈福。

民眾 廖禹雯：「希望她可以一起感受這個氛圍，然後 也可以讓她有受到祈福。」

連續十多年都沒缺席的曾家慶，帶家人感受歡喜氛圍。

民眾 曾家慶：「每次歲末祝福，看到大家這麼發心，真的很感動。」

新竹兩天四場的歲末祝福，是接引善念的橋梁，透過一次次的邀約、陪伴，慈濟六十周年，慈濟精神也在社區持續發芽。

