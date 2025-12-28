新竹禮讓高虹安？藍參選人要求民眾黨承諾1事才退選 鄭麗文打臉：原則沒變

國民黨前發言人何志勇爭取提名參選新竹市長，放話要民眾黨承諾一件事才會退選。（翻攝自何志勇臉書）

新竹市長高虹安貪污案二審逆轉改判無罪後成功復職，她也被認為將在2026選戰繼續角逐連任，國民黨日前定調要禮讓高虹安、不辦初選，但已表態參選的國民黨前發言人何志勇立場不變，還說除非民眾黨承諾2028不會提總統候選人他才會退選。對此國民黨主席鄭麗文則說，很多人表達意願是好事，但「現任優先」的原則也適用在新竹市。

布局2026縣市大選，民眾黨雖爭取和國民黨合作，要靠藍白合搶下更多席次，但近來民眾黨動作頻頻，也讓外界關注雙方到底會如何協調提名。據報，國民黨副主席兼祕書長李乾龍日前已經定調，新竹市會禮讓現任的高虹安爭取連任，不辦初選，引發熱議。

高虹安已退民眾黨！ 前藍委質疑：哪門子藍白合

前國民黨立委陳學聖就不滿表示，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，「藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？」他認為如果國民黨要禮讓高虹安，那黃國昌是否就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，「何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」

藍營選將堅持參選 要求民眾黨答應1事才肯退

先前就表態要爭取國民黨提名的前發言人何志勇，對於參選新竹市長的態度也很堅定，昨（27日）仍照原訂規畫在新竹舉辦城市沙龍、討論城市願景，前行政院長劉兆玄、立法委員 翁曉玲也來站台支持。

廣告 廣告

何志勇昨在新竹市辦活動，藍委翁曉玲到場支持。（翻攝自何志勇臉書）

何志勇透露，儘管黨中央和黨部主委多次勸說，但他仍堅持參選，他也提出退選條件，若民眾黨可以承諾2028年總統選舉禮讓國民黨，他就會立刻退出。

鄭麗文強調提名1原則 曝藍白合協調時程

然而國民黨主席鄭麗文受訪則表示，包含新竹市在內，只要符合施政良好、成績卓著，受到選民高度支持，就會採「現任優先」的原則來處理，這原則也適用在新竹市。

鄭麗文說，提名過程中很多人表達意願是好事，但還是會遵守提名的機制並按照時程來推進，大家不用擔心，藍白的溝通、互動、合作都很暢通、順利，藍營內部會先協調出人選再來進行藍白合，希望是在明年3月可以來進行藍白協調。

更多鏡週刊報導

新北校園割喉判決出爐… 律師嘆少事法保護加害人：到底犯錯的是誰？

昨強震僅次921、去年403！ 氣象署示警：一週內慎防規模6餘震

出國旅客驚魂！深夜強震桃機二航天花板掉落 2人遭砸現況曝