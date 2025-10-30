新竹私幼爆虐童！說明會卻未邀當事家長、警察也被擋 怒批校方傲慢

記者張浩譯、溫佩穎／新竹報導

新竹香山某間私立幼兒園日前爆發，老師疑似對幼童甩耳光、轉耳朵等誇張行徑，目前已知至少4名幼童完成驗傷及報案筆錄，園方也在昨（29）日下午緊急召開班級家長說明會，但是卻未通知這些疑似受虐幼童家長，連警察也被擋在外面，讓投訴家長痛批校方傲慢。

新竹香山某間私立幼兒園爆出老師疑似對幼童施暴。

一群家長在幼兒園門口拉布條抗議，憤怒控訴園方教師對孩子的施虐行為，事發10幾天卻沒個解釋，原來新竹香山某間幼兒園近日被家長爆料，孩子遭老師甩耳光、捏耳朵，而目前已知至少4名幼童有遭到教師施暴的情形，且施暴教師不止1人，29日下午園方緊急召開班級家長說明會，卻未通知受虐幼童家長，家長氣得在門口抗議，明明受害卻無法進入園區參加會議。

投訴家長：「我們的訴求只希望他們開全校的說明會，然後讓所有家長進去，給大家1個合理的解釋，然後其他就交給司法去調查，讓真相還原。」

投訴家長：「你有看過這個東西嗎？」

小孩：「有。」

投訴家長：「教室裡面有是不是？」

小孩：「對。」

投訴家長：「那老師拿這個來做什麼？」

小孩：「打我。」

針對未邀請當事家長參加說明會一事，幼兒園解釋，這次說明會是針對不清楚事件的家長做說明。

受虐幼童家長控訴，園方態度傲慢不認錯，還推說沒有監視器證明，而目前受害孩童已完成驗傷及報案筆錄，新竹市政府也在接獲家長報案後，派員前往幼兒園瞭解情況，園方提出書面回應，表示說明會是針對不清楚事件的家長說明，已經提起訴訟的家長沒有受邀，目前案件仍在進行調查，一旦證實確有違法或不當對待幼兒之情事，依法最高可處60萬元罰鍰，並公布涉案教保人員姓名與機構名稱。

