新竹私立幼兒園爆虐童！家長控孩子遭「虐打1小時」 園方致歉了

新竹縣新豐鄉一所私立幼兒園近日遭家長指控發生虐童事件，家長在社群平台公開多張幼童臉部受傷照片，指稱孩子遭教師毆打長達1小時，引發社會關注。事件曝光後，園方已發布聲明致歉，並表示涉案教師已遭解雇，且通報主管機關處理。

新豐私立幼兒園爆虐童，幼童臉部多處瘀傷。（圖／中天新聞）

從家長提供的照片可見，幼童臉頰靠近顴骨處出現大片疑似手掌狀紅腫瘀痕，耳際至臉頰有多處抓痕或擦挫傷，頸部鎖骨上方亦有明顯紅色瘀痕。家長表示，即使事發後第三天傷勢仍清楚可見，孩子心理狀態也受到嚴重影響，目前已報警並完成驗傷。

家長強調，公開事件並非為了金錢賠償，而是希望釐清「一連串的為什麼」，還原事件真相，避免再有其他孩子受害，因此選擇透過輿論讓更多人了解該幼兒園的實際狀況。

幼兒園發聲明回應。（圖／翻攝畫面）

幼兒園回應指出，園內確實發生教師不當對待幼兒、造成明顯傷勢的情況，已嚴重違反照顧與安全原則，第一時間解聘涉案教師並終止所有職務關係，確保不再接觸幼兒。園方已主動通報主管單位，將全力配合調查，同時啟動內部全面檢討，包括人員管理、督導機制及教師培訓，以防止類似事件再次發生。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

