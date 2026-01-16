新竹科技男突昏倒電擊8次 院前葉克膜機制成功搶命

新竹縣竹北市某科技公司36歲李姓男子，本月6日13時30分左右在公司搭乘電梯時突然倒地失去意識。同事立即撥打119求救，並在消防人員抵達前施行心肺復甦術，爭取寶貴搶救時間。經消防與東元醫院啟動院前葉克膜機制，現場實施8次電擊，25分鐘內完成葉克膜置入，患者目前病況穩定。

新竹縣竹北市某科技公司36歲李姓男子，本月6日13時30分左右在公司搭乘電梯時突然倒地失去意識。（圖／新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，確認患者為心跳停止狀態，隨即展開高品質急救處置，現場共實施8次電擊，並同步聯繫竹北東元醫院，啟動院前葉克膜搶救機制。在急診醫師與心臟外科團隊通力合作下，於最短時間內完成葉克膜置入，隨後送往心導管室檢查心血管狀況。患者目前已轉至一般病房觀察，近日可望出院。

廣告 廣告

新竹縣政府消防局於16日由緊急救護科科長李浩銘率隊，偕同當日出勤的光明高級救護分隊兩名高級救護技術員李均祈、許嘉雄前往醫院探視患者。見患者恢復良好、精神狀況穩定，救護同仁皆感到十分欣慰。李姓男子表示，當天發生的事都不記得了，他感謝同事第一時間出手相救，也謝謝救護人員和醫院的救治，現在最想做的事就是回去公司上班。

當日出勤的光明高級救護分隊兩名高級救護技術員李均祈、許嘉雄，現場共實施8次電擊，並同步聯繫竹北東元醫院，啟動院前葉克膜搶救機制。（圖／新竹縣消防局提供）

當場為李姓男子施作CPR急救的黃姓同事表示，和李男是共事10年的老朋友，事發當天中午用餐後開始工作，和李姓男子邊聊天邊搭乘電梯時，他突然說頭很暈，然後就倒在地上。當時李男眼睛上吊、嘴巴發出嘶嘶聲，還有點抽搐，趕快拿出手機求救，一開始還因為太緊張，119這3個數字怎麼按都按不出去，後來冷靜下來才順利撥通。黃姓男子在消防局護理師的線上視訊指導下施作CPR並修正動作，直到救護人員到場。

李浩銘表示，自115年1月1日起，消防局與東元醫院正式合作建立院前葉克膜啟動機制，此次案件是該機制啟動後不到一週即成功搶救生命的實例，顯示跨機關合作與同仁專業判斷的重要性，成果令人振奮。

東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，心跳停止後，腦部將逐漸產生不可逆的缺氧傷害。透過院前即時啟動葉克膜，可顯著提升存活率與神經學預後。（圖／新竹縣消防局提供）

東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，心跳停止後，隨時間推移，腦部將逐漸產生不可逆的缺氧傷害。透過院前即時啟動葉克膜，可大幅縮短置入時間，讓患者迅速恢復接近正常的腦部與冠狀動脈灌流，顯著提升存活率與神經學預後。他說明，一般葉克膜自啟動至灌流最快需60分鐘，但此次因消防端即時回報，成功將時間縮短至25分鐘，使患者自目擊倒下到完成葉克膜灌流能控制在60分鐘內。

簡振宇進一步表示，葉克膜啟動條件包括年齡65歲以下、為目擊倒地且現場有旁觀者施行CPR、初始心律為可電擊心律，且無重大末期共病。本案患者完全符合相關條件，可說是生命之鏈完整串聯的成功案例。

李姓男子向救護人員握手表示感謝。（圖／新竹縣消防局提供）

光明高級救護分隊小隊長李均祈表示，到場時已有民眾進行CPR，救護人員隨即接手，進行AED監測、建立進階呼吸道並給予急救藥物。患者出現頑固型心室纖維顫動，除施打腎上腺素外，也給予抗心律不整藥物臟得樂，並持續電擊治療。

東元醫院黃禹仁及林鎮宇兩位副院長亦親自到場關心患者，並向消防救護人員表達誠摯感謝，肯定院前急救與院際合作的努力成果，表示未來將持續深化合作，共同守護新竹縣民的生命與心跳。

延伸閱讀

台美關稅拍板15%且不疊加 AIT揭6大關鍵盛讚：前所未有

關稅談判承諾對美巨額投資 挨轟「賴公移山」

對台關稅15%加5000億美元投資 美台商會籲速過避免雙重課稅