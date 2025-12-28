新竹租客蟑螂現蹤 滿屋子垃圾雜物 女房東見慘狀腿軟

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區出現租客蟑螂！有租客退租後，留下滿屋子垃圾及各式雜物，且屋內多處被破壞，牆壁及地板都出現各種破壞痕跡，租屋處的慘況讓許姓女房東看了傻眼又腿軟，花了20萬元請人整理清運及油漆裝修，而租客不僅不讀不回，更積欠房租及屋損金額7萬多元，讓女房東哭訴遇到租客蟑螂，好慘！

女房東受訪陳述，租客一開始入住後，押金還付不出來，她見租客是外送員，生活不易，押金少收了5000元，沒想到住一陣子後，房租就開始拖欠，後來去修洗衣機時，就看到滿屋子堆了不少東西，當時就要求租客要清理及別堆放，後來租客連續積欠4個月房租，便要求中止租約及要求租客需搬離租屋處，沒想到租客積欠租金後退租，她進屋內一看整個傻眼腿軟。

廣告 廣告

女房東說，出租的房子屋內17坪，是2+1房型的住家，結果屋內每間房間都被堆滿各式各樣雜物與垃圾，就年走道也堆滿各種家具及衣物，幾乎無法站人及走動，且地板及牆壁也被破壞，屋況只能用慘慘慘形容。

女房東說，她也要求租客要清理垃圾及將雜物家具搬走，但租客一開始已讀，說願意花1年半償還積欠的租金及整理清運費7萬多元，最近則不讀不回，人間蒸發，讓她氣到將租客蟑螂的惡行惡狀PO上網路，要大家小心這種租客蟑螂，更哀嘆光是請人整理及清運垃圾雜物及油漆已花了20多萬元，如今被欠的7萬多元拿不回來，還得花一大筆費用整理，已氣到要告上法院。

【看原文連結】

更多自由時報報導

強吻女同事還舔乳頭 工程師秀600萬、招待陪出國旅遊仍有罪

法官要「割頸兇手孝順死者父母」？高院發聲明澄清

搬運200公斤「水晶洞」突倒下 砸死19歲搬家工人

北捷大直站男乘客失控 !站長遇襲辣椒水反擊 保全鋼叉壓制對方

